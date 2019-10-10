Молдова сорвала международные переговоры по Приднестровью

10.10.2019, Москва, Елена Острякова

Участники встречи в Братиславе по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» прервали переговоры, не согласовав итоговый протокол. Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, как и его визави – Василий Шова, не вышли на пресс-конференцию по итогам заседания.

Об этом сообщает телеканал Первый Приднестровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В проекте неподписанного протокола – все стороны отметили, что Приднестровье выполнило все взятые на себя обязательства. Кишинев этого не сделал в указанные сроки. Может это послужило причиной отказа и от подписания договоренности», – сказал Игнатьев.

По его словам, даже в абсолютно гуманитарных вопросах молдавская сторона была не готова договариваться. Дискуссии закончились за полночь. К протокольному решению так и не пришли.

По словам Игнатьева, даже в абсолютно гуманитарных вопросах молдавская сторона была не готова договариваться. Дискуссии закончились за полночь. К протокольному решению так и не пришли.

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев заявил ТАСС, что участники братиславской встречи приняли решение «остановить часы». По его словам, это означает, что встреча не завершена и по взаимной договоренности будет продолжена в обозримом будущем.

Накануне встречи в Братиславе премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила в интервью «Свободной Европе», что в никакого решения по разрешению конфликта не может быть найдено.

«Единственное, что там написано, – это вывод войск с территории Республики Молдова и ликвидация боеприпасов. Кроме того, такого соглашения нет, а если такого соглашения нет, то проблема не может быть решена», – сказала Санду.

По ее словам сейчас ведутся переговоры с украинским правительством о создании нескольких совместных контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Приднестровьем.

«Сейчас мы сосредоточились на сокращении контрабанды и ликвидации коррупционных схем в этой зоне», – сказала Санду.

В Приднестровье считают, что такие дискриминационные действия помешают гражданам ПМР получать продукты питания и лекарства.

Два года назад Молдова и Украина открыли шесть совместных КПП на разных участках, включая Кучурган – Первомайск, который является крупнейшим транспортным узлом в Приднестровье. Президент Приднестровья Вадим Красносельский расценил этот шаг как начало экономической блокады непризнанной республики.