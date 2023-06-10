Молдова сорвала переговоры по Приднестровью – копирует Украину на заседаниях в Минске по Донбассу

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Молдавская делегация отказалась утвердить представителя от России в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) – военного начальника Дмитрия Сорокина.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая практика в работе комиссии была: в течение 12 лет в ее состав входил полковник Зверев. Довольно продуктивно и эффективно комиссия взаимодействовала. Никаких запретов в документах ОКК на такое совмещение нет. Но сейчас это почему-то вызвало несогласие молдавской делегации, и решение не было принято. На наш взгляд, такое поведение носило деструктивный характер. Оно ставит под угрозу ритмичную работу ОКК. Сейчас без кворума мы не можем собираться и принимать решения», – сказал сопредседатель ОКК от России Александр Андреев.

Молдавская делегация совершила демарш и покинула заседание в Бендерах.

«Причиной демарша стали какие-то неаргументированные тезисы. Мы не смогли принять ни одного вопроса в рамках открытой повестки дня. Молдавская сторона открыто идет на срыв работы ОКК как целостного органа управления миротворческой операцией», – сказал сопредседатель ОКК от ПМР Олег Беляков.

По его словам, молдавская сторона целенаправленно не подписывает доклады объединенного военного командования по надуманным основаниям.

«Какими-то неровности, нескошенную траву, водостоки, естественные углубления на местности молдавская сторона предлагает считать фортификационные сооружениями», – сказал Беляков.

Одновременно молдавский вице-премьер «по реинтеграции» Олег Серебрян заявил, что переговоры по приднестровскому урегулированию в международном формате «5+2» останутся замороженными во время боевых действий в Украине.

В формат «5+2» входят Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия и Украина как гаранты, ОБСЕ как посредник, а США и Европейский союз как наблюдатели.

Молдавские демарши и громкие заявления происходят на фоне роста числа граждан страны, желающих признать независимость Приднестровья. Согласно последнему опросу iData, таковых в Молдове уже 33,4 %.