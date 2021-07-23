Молдова срывает переговоры с Приднестровьем

23.07.2021, Москва, Елена Острякова

Молдавская сторона сорвала очередное заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Формальным поводом стала невозможность договориться о том, за чей счет будут проводиться улучшения условий на двух миротворческих постах.

Однако истинной причиной, полагает сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков стало нежелание Молдовы реагировать на инцидент, который произошел 15 июля в Григориополе, где молдавская полиция из села Устье задержала и пыталась похитить приднестровца Сергея Марьяна под предлогом разбирательства по уголовному делу.

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«Молдавская сторона практически полностью заблокировали рассмотрение данного вопроса. Основная цель была сорвать заседание. Приднестровская сторона подготовила свое особое мнение, и мы рассчитывали, что этот вопрос найдет свое разрешение на заседании. Но молдавская сторона побоялась публичного обсуждения данного вопроса», – сказал Беляков в интервью телеканалу ТСВ.

В Генинспекторате полиции Молдовы заявили молдавскому сайту NewsMaker, что власти приднестровского региона пытаются оправдать свои правонарушения.

«Мы не комментируем заявления представителей так называемого руководства левого берега Днестра. Они пытаются оправдать свои правонарушения. Прокуратура изучает все аспекты обстоятельств незаконного задержания сотрудников Инспектората полиции Дубоссар и собирает все доказательные материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы и изъятие, хищение и сокрытие документов», — заявили в Генинспекторате.

Заседание ОКК отложено до 9 сентября.