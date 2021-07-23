23.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье
Просмотров:

Молдова срывает переговоры с Приднестровьем

Молдавская сторона сорвала очередное заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Формальным поводом стала невозможность договориться...

Молдавская сторона сорвала очередное заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Формальным поводом стала невозможность договориться о том, за чей счет будут проводиться улучшения условий на двух миротворческих постах.

Однако истинной причиной, полагает сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков стало нежелание Молдовы реагировать на инцидент, который произошел 15 июля в Григориополе, где молдавская полиция из села Устье задержала и пыталась похитить приднестровца Сергея Марьяна под предлогом разбирательства по уголовному делу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Молдавская сторона практически полностью заблокировали рассмотрение данного вопроса. Основная цель была сорвать заседание. Приднестровская сторона подготовила свое особое мнение, и мы рассчитывали, что этот вопрос найдет свое разрешение на заседании. Но молдавская сторона побоялась публичного обсуждения данного вопроса», – сказал Беляков в интервью телеканалу ТСВ.

В Генинспекторате полиции Молдовы заявили молдавскому сайту NewsMaker, что власти приднестровского региона пытаются оправдать свои правонарушения.

«Мы не комментируем заявления представителей так называемого руководства левого берега Днестра. Они пытаются оправдать свои правонарушения. Прокуратура изучает все аспекты обстоятельств незаконного задержания сотрудников Инспектората полиции Дубоссар и собирает все доказательные материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы и изъятие, хищение и сокрытие документов», — заявили в Генинспекторате.

Заседание ОКК отложено до 9 сентября.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть