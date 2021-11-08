Молдова теряет свою собственность на Украине из-за чиновников-взяточников

Новости Украины

Молдова потеряла гранитный карьер на Украине с запасами ископаемых на 3 миллиарда евро из-за продажности собственных чиновников. Кроме того, Кишинев рискует потерять еще несколько объектов. Речь идет о собственности на территории Украины, которую Молдавская ССР получила еще в советские времена.

Об этом в своем блоге написал прозападный политик Александр Слусарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напоминаю, что весной 2020 года мои коллеги из «Платформы DA» кричали и писали о возможной краже двух молдавских карьеров на Украине. Администратор Дмитрий Артемов проработал 18 месяцев на украинского олигарха. Прекрасно зная, что украинская сторона готовится забрать карьер, этот господин не стал уведомлять Агентство публичной собственности (АПС), а предоставлял властям Украины консультации относительно подготовки тендера с технической точки зрения. А сотрудник АПС Евгений Бузган – предложил отказаться от права на добычу гранита на минимальную сумму в 3 миллиарда евро», – написал Слусарь.

Он утверждает, что Артемов и Бузган действовали в интересах украинского олигарха Владимира Продивуса.

Право собственности на два карьера Молдова получила в 2010 году в обмен на передачу контроля над плотиной в Наславче. С нее начался украинский проект по строительству серии гидроэлектростанций на Днестре, который привел к обмелению реки на территории Молдовы.

«Уважаемые граждане, но это еще не все. Бузган также сменил администратора и юридический адрес в санатории «Молдова» в городе Трускавце. Ситуация здесь усугубляется тем, что на данный момент неясно, кто из Молдовы управляет этим активом, а также санаторием «Молдова» в Одессе и санаторием «Здоровье» в Сергеевке. Эта ситуация хаоса идеальна для мошенников, чтобы заполучить санаторий в Трускавце, который является относительно современным и прибыльным», – добавил Слусарь.

Два года назад украинские рабочие разобрали до фундамента принадлежащую Молдове базу отдыха «Мечта» в украинском поселке городского типа Затоке в Одесской области.

Еще в 2019 году, будучи премьер-министром Молдовы, Майя Санду заявила о незаконной приватизации санаториев принадлежащих Национальной конфедерации профсоюзов: «Молдова» в Трускавце и «Золотая нива» в Одесской области.