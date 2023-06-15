Молдова. Торговать с Россией? Нет, лучше клянчить в ЕС

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Молдова демонстративно отказалась принимать участие в открывшемся вчера Петербургском международном экономическом форуме.

Это выглядит логично, если вспомнить, что Кишинев последний месяц последовательно расторгает соглашения, заключенные в рамках СНГ.

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Это абсурдно, если учесть, что основной рынок сельхозпродукции Молдовы находится в России. Даже в этом году, несмотря на сложности логистики из-за СВО, первые поставки молдавской черешни ушли в РФ. Некоторые трейдеры уже закупают черешню ранних и среднеспелых сортов для экспорта.

Сохранить торговлю Молдовы с Россией потребовали на днях аграрии Гагаузии и Тараклии.

Фермеры сейчас протестуют по всей Молдове. Правительство страны не решилось выполнить их требования и запретить экспорт и транзит украинского зерна, как это сделали другие страны Восточной Европы. Молдавский президент Майя Санду мотивировала это тем, что надо поддерживать Украину «до последнего».

Молдавская ассоциация «Сила фермеров» считает, что потеряет на этом более 100 млн долларов и требует компенсаций, чтобы избежать банкротства хозяйств.

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля собирается 20 июня едет в Брюссель, где он намерен просить о финансовой поддержке аграрного сектора. Он обещает выплатить субсидии фермерам до конца июля.

При этом министр признался, что Молдова пока не собирается денонсировать связанные с сельским хозяйством соглашения в рамках СНГ.

«Мы не денонсировали ничего в области сельского хозяйства. У нас соглашения основаны на фитосанитарных сертификатах, на их признании, на многих других вещах технических. Учитывая это, мы не делали ни одного шага в этом направлении», – сказал Боля в эфире RliveTV.

С тайной надеждой он сообщил, что расторжение договоров займет много лет. Видимо министр не так уж уверен в европейских подачках и рассчитывает потянуть как можно дольше.