Молдова – тот самый последний кирпич, выбив который, США обвалят весь европейский дом

Любовь Смирнова .  
04.08.2023 22:33
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинизация Молдавии приведет к развалу единого европейского союза государств, поскольку на Великую Румынию, Великую Венгрию, Великую Польшу никакой Европы не хватит.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинизация Молдавии приведет к развалу единого европейского союза государств, поскольку на Великую Румынию, Великую...

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По его словам, разрыв между европейской декларацией, которую представляет, несмотря на румынский паспорт, президент Майя Санду и реальной жизнью – намного больше, чем в современном Киеве. Поэтому в Молдове реалистичнее оценивают свои перспективы в Евросоюзе. Но поскольку решения Кишинёва принимаются там же, где и Киева, можно ожидать развития украинского сценария.

«Скажем так: процесс разрушения дома, если его специально не взрывают диким количеством взрывчатки, выглядит постепенным. Вот трещинка пошла, вот две, вот три, вот кирпичик выпал, вот оконную раму перекосило. И однажды он доходит до конечной точки.

С Восточной Европой, я сейчас даже Западную брать не буду, это отдельная тема для беседы, может произойти точно то же самое. Есть концепция Великой Румынии, есть концепция Великой Венгрии, и когда, условно говоря, карту Великой Венгрии мы попробуем положить рядом с картой Великой Румынии, мы выясним, что Европы то не хватает на всех. А уже с севера нам кладут карту Великой Польши, и тут начинается большая суета.

Я сейчас даже не говорю про карту Великой Украины. Она тоже есть, её нарисовали в 1918 году, и она на самом деле задевает не только Россию, но и ровно всех соседей Украины, а именно Белоруссию, Польшу, Чехословакию, которая ныне представлена Словакией, Венгрию, Румынию и так далее. Вот, пожалуй, Португалию не задевают. Чего уж нет, того нет, врать не буду. Поэтому маленькая Молдова может быть тот самый кирпичик, который выпадет первым, а дальше посыплется всё здание», – заключил профессор.

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