Молдова требует от ОБСЕ вмешаться в расследование убийства приднестровского оппозиционера

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Вице-премьер-министр Республики Молдова по реинтеграции Олег Серебрян призвал власти Приднестровья «отказаться от искусственной политизации несуществующих проблем».

Об этом он заявил в ходе встречи со спецпредставителем председательства Северной Македонии в ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томасом Майр-Хартингом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представителям Тирасполя необходимо отказаться от тактики проведения рабочих встреч только в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах, искусственно политизируя несуществующую проблему о безопасности для свободного передвижения на правом берегу Днестра», – сказал Серебрян.

По его словам, принятые в законодательство Республики Молдова поправки о борьбе с сепаратизмом якобы не являются таким препятствием.

В феврале 2023 года парламент Молдовы голосами правящего большинства из прозападной и прорумынской фракции «Действие и солидарность» принял поправки в Уголовный кодекс Республики Молдова. В УК были введены понятия «антиконституционный субъект» (имеется в виду Приднестровье) и «незаконная информационная структура» («организация, созданная в нарушение конституционных и правовых норм государства», в целях сбора и обработки информации, которая «может быть использована для совершения действий, наносящих ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороны Республики Молдова»).

Согласно новым изменениям в УК Молдовы, принятым сторонниками Санду, статья «Серьезная угроза в адрес безопасности Республики Молдова» предусматривает до 20 лет тюрьмы. За «создание незаконной информационной структуры» можно получить до 10 лет лишения свободы. За «заговор против Молдовы» до 7 лет, а за «сепаратизм» в зависимости от квалификации – от 2 до 12. Представители молдавских спецслужб открыто указывали, что под действие «закона о сепаратизме» попадут структуры власти Приднестровья – в частности, правительство и Верховный Совет.

Тем не менее, вице-премьер Молдовы по реинтеграции (под которой подразумевается распространение на Приднестровье законодательства Молдовы, включая флаг румынского типа, румынский язык в качестве единственного государственного и запрет вещания российских телеканалов) на голубом глазу утверждает, что подобные обвинения на самом деле является «искаженным изображением, учитывая ограничения и препятствия, которыми злоупотребляют власти Тирасполя, вводя различные барьеры в свободе передвижения граждан».

Серебрян в очередной раз затронул тему «тревожной ситуации с соблюдением прав человека в Приднестровском регионе, которая постоянно ухудшается». «Даже известные в обществе люди не защищены, о чем свидетельствует убийство с видимыми следами пыток гражданина Молдовы Олега Хоржана», – отметил Серебрян и призвал ОБСЕ оказать поддержку национальным правоохранительным органам «в целях полного расследования обстоятельств и доказательств в соответствии с требованиями законодательства». Иными словами, Кишинёв предлагает ОБСЕ вмешаться в ход ещё не завершённого расследования убийства приднестровского оппозиционера-коммуниста, проводимого следственными органами Приднестровья. Власти Молдовы и провластные журналисты уже назначили виновного – «сепаратистский режим, расправившийся с неугодным человеком».

Олег Серебрян открестился от проблем, поднимаемых Тирасполем (разрешение на ввоз лекарств и других товаров, регистрация автотранспорта и т.д.), заявив, что «положения национальной нормативной базы применяются справедливо и недискриминационно на всей территории страны». То есть проблемы с тем, что жители Приднестровья не могут получить необходимые лекарства из-за блокирования их молдавской таможней, не существует.

Отметим, что Олег Серебрян считается одним из «голубей» в правительстве Молдовы. «Ястребы», наподобие Оазу Нантоя, называют Приднестровье «незаконным образованием, которое не имеет права существовать», и считают «легитимной целью» предполагаемую атаку Украины на военные склады российской армии в селе Колбасная на территории Приднестровья.

Следует отметить, что миссия ОБСЕ на территории Молдовы действует только до конца 2023 года. Представитель России в этой организации Александр Лукашевич поставил в качестве условия продолжения миссии возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2» (Россия, Украина, ОБСЕ, Молдова и Приднестровье в качестве участников, США и ЕС в статусе наблюдателей). В противном случае Москва заблокирует продление молдавской миссии ОБСЕ. Решения в этой организации принимаются на основе консенсуса (то есть действует принцип вето).