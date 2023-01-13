Молдова требует от Приднестровья разоружиться «после 30 лет сепаратизма»

Елена Острякова.  
13.01.2023 15:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Приднестровье должно разоружиться «после 30 лет сепаратизма», чтобы иметь возможность «реинтегрироваться» в Молдову.

Об этом премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила в эфире передачи Puncte de reflecție на Vocea Basarabiei, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровье должно разоружиться «после 30 лет сепаратизма», чтобы иметь возможность «реинтегрироваться» в Молдову. Об...

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«Демилитаризация является самым сложным этапом реинтеграции Приднестровского региона. И лишь после демилитаризации имеют шанс сдвинуться прочие аспекты урегулирования, такие как банковская или финансовая сферы», – сказала Гаврилица.

В след за министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску, она подчеркнула, что вывода российских войск из Приднестровья надо добиваться мирным путем и «с соблюдением международных обязательств».

«Это предмет переговоров, в первую очередь, между Кишиневом и Тирасполем, но речь идет о взятии под реальный контроль территории, которая не находилась под контролем конституционных властей. Раз мы говорим о демилитаризации, мы должны говорить об интеграции определенных систем, например, о введении лея или интеграции налоговых систем. Самым уязвимым вопросом всегда остается вопрос демилитаризации», — сказала Гаврилица.

При этом она намекнула, как будут проходить «мирные переговоры», заявив, что «накопившиеся в приднестровском регионе долги за потребление природного газа от российского концерна «Газпром» не могут быть переложены на плечи граждан Республики Молдова».

Однако Гаврилица «забыла», что львиную часть российского газа, поступающего в Приднестровье, потребляет Молдавская ГРЭС, которая снабжает электричеством Молдову. Недавние попытки Кишинева переключиться на поставки из Румынии обернулись блэкаутами на обоих берегах Днестра.

Гаврилица радостно рапортует, что правительство заключить контракт с Тирасполем на поставку электричества еще на 4 месяца.

«Есть уверенность в том, что у нас будет электроэнергия до конца холодного сезона», – отрапортовала она.

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