Молдова требует убрать из Приднестровья приднестровских граждан

22.02.2020, Москва, Елена Острякова

Более 90% личного состава Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, вывода которой требует Запад и политики Молдовы, составляют граждане Приднестровья, имеющие двойное гражданство.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил начальник ОГРВ Дмитрий Зеленков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более 90% – это приднестровцы, граждане Российской Федерации. У нас только офицерский состав – это военнослужащие, которые прибыли на комплектование из России. В остальном это местные парни. Но когда у него появляется российский триколор на шевроне, он начинает чувствовать себя по-другому. Он уже представляет интересы не ПМР, а РФ», – сказал Зеленков.

Более 80% военнослужащих ОГРВ заключает уже третий контракт подряд на службу в ВС РФ, средний возраст составляет 30-35 лет, 50% имеют высшее образование 30% – среднее специальное.

«Призыва нет. Люди осознанно приходят к нам, чтобы защитить свое Отечество и служить не год и не два, чтобы выслужить пенсию, получить жилую площадь на территории РФ и медицинское обеспечение», – сказал Зеленков.

По его словам, военнослужащие получают «достойную зарплату» и ежемесячный продуктовый паек, в который входит, помимо прочего, 6 кг мяса и 3 кг рыбы. Это важный стимул для семейных военнослужащих.

Кроме того, ОГРВ обеспечивает контрактами местные предприятия, ведет патриотическую работу среди детей и молодежи. Например, бесплатно предоставляет свои тренажерные залы для тренировок.

«Мы здесь свои среди своих. Мы не можем находиться здесь в изоляции. Чтобы нам пошили одежду, обеспечили питанием, это все местные предприятия, приднестровские. Говорить, что мы сами по себе, выполняем за забором свои задачи, нельзя. Без взаимодействия с местными структурами мы не смогли бы. И народ всегда с теплотой нас встречает», – сказал Зеленков.

ОГРВ является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи ОГРВ — подготовка подразделений для несения службы на миротворческих постах в зоне безопасности и охрана складов с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна, арсенал составляет более 20 тыс. тонн взрывоопасных предметов, свезенных со всей Восточной Европы после прекращения действия Варшавского договора. Хранилища были созданы в 1949 году как стратегический арсенал южного направления Советской армии.

Вывода ОГРВ («российских войск с территории Молдовы») требовали как прозападный молдавский премьер Майя Санду, так и новый глава правительства Ион Кику, считающийся креатурой условно пророссийского президента Игоря Додона.