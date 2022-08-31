Молдова убивает крупнейший завод в Приднестровье и себя

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Новости Украины

Агентство окружающей среды Молдовы отказало Молдавскому металлургическому заводу (ММЗ) в Рыбнице (Приднестровье) в выдаче авторизации на сбор лома.

Ведомство объяснило свое решение «выявленными несоответствиями в мерах защиты окружающей среды согласно молдавскому законодательству».

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Это означает остановку крупнейшего предприятия в ПМР. Без работы останутся не только 2 тыс приднестровцев, но и тысячи молдаван, занимавшихся сбором и перевозкой 25 тыс тонн лома для ММЗ. Автоперевозчики совершали до 1,5 тысяч рейсов в месяц.

Кишинев уже закрывал завод в апреле под тем же предлогом. Однако в мае молдавское правительство выдало ММЗ экологические авторизации.

Министр окружающей среды Молдовы Юлиана Кантараджиу тогда призналась, что металлургический завод получил символический сертификат экологической безопасности, но на самом деле представители Кишинёва не знают насколько предприятие загрязняет или не загрязняет атмосферу.

По словам министра, выданный сертификат – часть переговоров на данный момент «по закупке на левом берегу электричества». При этом Кантараджиу дважды направляла в Рыбницу инспекторов, которые заявили, что там современная лаборатория и идут замеры.

Видимо, до конца лета сделка между Кишиневом и Тирасполем была заключена: работа завода в обмен на поставки дешевого электричества с Молдавской ГРЭС, также расположенной в Приднестровье.

Почему Молдова решила отказаться в преддверии зимы от дешевой энергии, неясно, но накануне на Украине призвали считать «диверсией» экспорт металлолома «в пророссийское Приднестровье».

«В Украине работают вражеские диверсанты не только с военными задачами, но и с экономическими. Пример – попытка организовать поставки украинского сырья на металлургический завод в Приднестровье, которое является российским анклавом на территории Молдовы», — заявил телеканалу ТСН политолог Николай Давидюк.

Так он прокомментировал попытки снизить экспортную пошлину на вывоз металлолома с Украины.

«Металлургический гигант из непризнанной республики уже нуждается в ломе из Украины. Поэтому и возникают предательские инициативы относительно возможного снижения или даже отмены экспортной пошлины на это сырье. Любая попытка организовать поставки лома в Приднестровье должна быть объектом изучения СБУ», – сказал Давидюк.

Остановка ММЗ ударит по промышленности Европы — после выхода из строя производств на Украине, там есть риск дефицита металлопроката, считают эксперты. Завод поставляет металл в страны ЕС, в США и Канаду и даже в Австралию. Бюджет Молдовы получал от его деятельности 100 млн долларов.