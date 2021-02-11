Молдова угодила в импичмент с досрочными

12.02.2021, Кишинев, Светлана Бойко

Молдова увязла в новом витке политического конфликта. Президент вошла в клинч с парламентским большинством по вопросу нового премьер-министра. Разрешение этого кризиса может спровоцировать как досрочные парламентские выборы, так и импичмент президенту.

Кабмин на семь часов

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Вчера в молдавском парламенте представляла состав своего кабинета министров и программу работы выдвиженец президента Майи Санду – Наталья Гаврилицэ. Слушания, выступления, дискуссии и споры депутатов с кандидатом затянулись на рекордные семь часов. В процессе стороны опустились до оскорблений. Гаврилицэ назвала этот созыв парламента «плодом соития Плахотнюка и Додона», а парламентарии от социалистов представленный ею кабмин – «филатовской братвой». Владимир Плахотнюк – это скрывающийся в Турции от молдавского и российского уголовного розыска кишиневский олигарх, которого местные проевропейцы обвиняют в коррупции, захвате власти, дискредитации идеи евроинтеграции. Владимир Филат – бывший премьер-министр, в прошлом прямой начальник и политический наставник нынешнего президента Майи Санду, отсидевший в тюрьме четыре года за коррупцию.

Задумка Майи Санду и руководимой ею Партии действия и солидарности состоит в том, чтобы добиться скорейшего проведения досрочных парламентских выборов. Проевропейцы из президентского лагеря рассчитывают получить лояльное большинство в новом парламенте и выдавить Партию социалистов в безопасную оппозицию, как это было во времена Плахотнюка. Поэтому Гаврилицэ не скрывала, что выдвинулась не для утверждения в должности, а чтобы выдать депутатам всё, что она и её коллеги из окружения президента о них думают. При этом депутаты от президентской партии и нескольких небольших фракций (Демпартия и Платформы Достоинство и Правда) заранее объявили, что не будут голосовать за кабинет Гаврилицэ, чтобы спровоцировать досрочные выборы.

Майя Санду и Наталья Гаврилицэ.

Игорь Додон и социалисты досрочных опасаются. Меньше, чем полгода назад Додон с треском проиграл Санду президентские выборы. Несмотря на поражение, социалисты ещё контролировали правительство. Однако под давлением уличных протестов назначенный социалистами премьер-министр Ион Кику подал в отставку и нынешнее правительство в Молдове – временное. Положение социалистов шаткое, их рейтинги ежедневно падают, в молдавском политическом поле появляются новые, более энергичные и искренние пророссийские партии.

Закономерным итогом семичасового заседания стал ноль депутатских голосов в поддержку кабинета и программы Гаврилицэ. И следом Игорь Додон объявил, что идёт на коалицию с депутатами, которых контролирует Илан Шор, чтобы самостоятельно выдвинуть правительство.

Одиночество Додона

В этом решении вся боль и отчаяние положения лидера молдавских социалистов. За последние два с небольшим года он поучаствовал в политическом уничтожении всех своих союзников.

В июне 2019 года Додон и социалисты под давлением Москвы предали своего старшего партнера, лидера Демпартии, Влада Плахотнюка, которому пришлось спасаться бегством в США. В ноябре 2019 ПСРМ вместе с демократами свергла союзное правительство Майи Санду, а через три месяца расторгла союз с Демократической партией, чтобы править самостоятельно.

При этом с завидным упрямством Додон портил отношения с лидером Нашей Партии Ренато Усатым, своим бывшим наставником и экс-президентом Владимиром Ворониным, с башканом Гагаузии Ириной Влах, с генпримаром Кишинева Ионом Чебаном и т.д.

К 11 февраля 2021 года из всех возможных союзников в политической борьбе у Игоря Додона остался только признанный виновным в «краже века» и объявленный в розыск молдавской прокуратурой уголовный преступник Илан Шор. На счастье Додона последний контролирует в парламенте от 14 до 20 депутатов и вместе с 37 социалистами они могут сформировать новое правящее большинство.

Молдавский цугцванг

Заручившись поддержкой Шора, который, кстати говоря, не находится в Молдове и со сторонниками общается по скайпу, Игорь Додон объявил о выдвижении своего кандидата в президенты – Марьяны Дурлештяну.

Илан Шор и Игорь Додон.

Социалистам и их союзникам удалось собрать 54 подписи в поддержку этого претендента на пост премьер-министра. Глава парламентской фракции ПСРМ Корнел Фуркулица заявил, что Партия социалистов и платформа «За Молдову!» (состоит из депутатов Шора) формируют коалицию. «У нас есть гораздо больше голосов, чем просто пятьдесят четыре» – подчеркнул устойчивый характер большинства господин Фуркулица.

В своей инициативе Додон и Шор опираются на решение Конституционного суда полугодовой давности. По этому решению если в парламенте образовано большинство, и оно предлагает президенту кандидата на должность премьер-министра, то глава государства обязан выдвинуть эту кандидатуру. Однако сегодня возникло сразу несколько «но».

Во-первых, кандидат Марьяна Дурлештяну заявила, что не хочет портить репутацию поддержкой со стороны уголовного преступника Илана Шора. «Мы обсуждали мою кандидатуру с Игорем Додоном и он обещал мне поддержку широкой аполитичной коалиции» – заявила Дурлештяну. Шор и его депутаты, которых часто обвиняют в коррупции, в этой беседе, по её словам, не упоминались.

Во-вторых, президент Майя Санду заявила, что не может выдвинуть кандидата от Додона и Шора.

«В их списке я обнаружила подписи людей, в отношении которых существуют сомнения в том, что они свободно выразили свою волю. Я говорю о людях, которые подвергались похищению, которых брали в заложники, а также о людях, причастных к краже миллиарда, о депутатах, сменивших по несколько политических партий и парламентских групп. Есть обоснованные подозрения в том, что некоторые случаи вышеуказанного политического туризма связаны с коррупцией и внешним давлением» – заявила президент и повторно выдвинула кандидатом Наталью Гаврилицэ.

Марьяна Дурлештяну.

Социалисты с союзниками решение главы государства не признали и обещают опротестовать в Конституционном суде. Если КС признает за Санду нарушение Конституции, то парламентское большинство сможет инициировать референдум об импичменте президенту. Если же КС оставит решение Майи Санду в силе, то парламент, скорее всего, ждёт роспуск, а страну – досрочные выборы. Оба решения на руку именно президенту, рейтинг которой находится на взлёте, и угрожают окончательно добить Партию социалистов, монопольно объявившую себя единственной пророссийской партией в Молдове.