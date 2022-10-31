Молдова угрожает отобрать последний газ у Приднестровья

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Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну угрожает сократить объемы газа для страдающего от недостатка голубого топлива Приднестровья, если расположенная там Молдавская ГРЭС не будет поставлять 45-50% от потребностей.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВ-8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрим, что будет 1 ноября. Мы четко сказали: если вы не будете поставлять достаточно электроэнергии на правый берег, мы оставляем за собой право решать, что делать с газом. Будем поставлять меньший объем на левый берег и использовать для внутренних нужд», – сказал Спыну.

Сейчас МолдГРЭС поставляет в Молдову 27% от ее потребностей. Это связано с тем, что «Газпром» сократил поставки газа в обе республики до 70%. Газ поступает со стороны Приднестровья, но по договору его получает, а затем распределяет «Молдовагаз». Из-за сокращения поставок в ПМР уже встали крупные промышленные предприятия, а электроэнергии стало производиться меньше.

«Следует понять коллегам, что, если они сократят объём поставок газа, у нас ещё меньше будет возможностей по выработке электроэнергии для Молдовы. То есть занимать подобную неконструктивную позицию нельзя. И особенно, кстати, пытаясь в этом случае каким-то образом изменить, либо оспорить контрактные условия, из-за чего и так есть проблемы у «Молдовагаза». Это вопиющие намерения молдавской стороны. Усугублять ситуацию нельзя ни в коем случае», – заявил в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник.

Молдова играет с Приднестровьем в злого и доброго полицейского. Другой ее вице-премьер «по интеграции» Олег Серебрян запросил Тирасполь не Переговоры, на которых попросил побольше экономить электроэнергии. Приднестровские коллеги предложили ему съездить в Москву.

«Что касается поднимаемых сегодня вопросов экономии, мы подтвердили нашим коллегам, что энергоресурсы Приднестровья используются рациональным образом. Самым приоритетным направлением является обеспечение нужд населения. Поскольку Молдова является стороной, взаимодействующей с «Газпромом», мяч не то что на их стороне – это их возможность решить вопрос увеличить поставки газа. Попытки у нас найти недостающие объемы – совершенно необъяснимы», – сказал Оболоник.

Но вести переговоры с «Газпромом» в Кишиневе не хотят. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу призвал граждан терпеть, чтобы избавиться от «проклятой зависимости».

«Как бы тяжело нам ни было, а я думаю, что не будет невыносимо… Немного потерпим, ничего из ряда вон выходящего, и мы освободимся от этой проклятой зависимости, которая только приводила к долгам, схемам, условиям, что создавало препятствия на нашем европейском пути. Урок был выучен, 30 лет было достаточно. Будем экономить, будем выключать свет. Пусть каждый поспособствует этому освобождению», – сказал Гросу.

Пока от «зависимости» в Молдове избавляются, закупая электроэнергию в Румынии в 4-5 раз дороже, чем в Приднестровье.