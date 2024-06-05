Молдова ускоренно готовится к войне: на резервистские сборы вытащили даже прокуроров

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Судебное заседание по одному из дел экс-президента Молдовы Игоря Додона было перенесено при причине нахождения прокурора Иона Припы, ведущего это дело, на военных сборах резервистов.

Об этом сообщает издание unimedia.md и публикует скрин приказа, подписанного генпрокурором Ионом Мунтяну, о делегировании двух прокуроров, один из которых Ион Припа, на резервистские сборы.

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Адвокат бывшего главы государства Николай Постурусу заявил, что впервые в своей практике сталкивается с подобной ситуацией.

По словам самого Игоря Додона, этот факт – ещё одно подтверждение того, что Майя Санду готовит Молдову к войне.

«Если уже и прокуроров вызывают на учения резервистов, то куда мы вообще движемся?!», – написал бывший президент страны в своём телеграм-канале.

По его мнению, подобным образом действующая президентша страны пытается заручиться доверием и поддержкой Запада в преддверии выборов главы государства, стремясь быть переизбранной на второй строк.

«Майя Санду, не втягивайте нас во всякие авантюры и глупости в интересах других государств. Вы этим хотите обеспечить себе поддержку и второй мандат?! Хотите понравиться спонсорам?! Попытайтесь хоть немного быть государственными деятелями», – пишет Додон у себя в канале.

По его словам, молдавский народ требует от власти трёх вещей:

– прекратить любые военные учения на территории Молдовы с участием иностранных военнослужащих и милитаризацию нейтрального государства;

– остановить и прекратить вызовы резервистов на учения;

– остановить дальнейший исход граждан из страны.