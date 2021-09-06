Молдова устроила саботаж и провокацию накануне выборов в Госдуму РФ
Молдова не отправит наблюдателей на выборы в Государственную Думу РФ.
Об этом говорится в письме заместителя генерального секретаря секретариата парламента Молдовы Лилии Мельник, направленном генеральному секретарю Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Дмитрию Кобицкому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Довожу до Вашего сведения, что в связи с загруженной рабочей повесткой Парламент Республики Молдова не делегирует своих представителей в мониторинг проведения выборов Государственной думы Федерального Собрания РФ», – написала Мельник.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон на правах руководителя группы дружбы Парламента Республики Молдова с Федеральным собранием Российской Федерации выразил искреннее сожаление по этому поводу.
«Непонятно, о какой «загруженной повестке» идёт речь и почему на поездку в Румынию в начале сентября у руководства Парламента нашлось время поехать в широком составе во главе со спикером Гросу.
Считаю приведенный «аргумент» надуманным и полагаю, что новая власть в лице партии Майи Санду и ее представителей в Парламенте намеренно торпедирует двусторонние отношения с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией», – написал Додон.
Он призвал руководство Парламента Молдовы изменить свое решение и делегировать депутатов.
Выборы в Госдуму РФ пройдут 19 сентября, в том числе и на территории Приднестровья.
Молдова игнорирует саммиты содружества со времени избрания Санду президентом. Известный своей ненавистью к Приднестровью Игорь Гросу начал с того, что убрал флаг СНГ из кабинета в парламенте.
Ранее ОБСЕ тоже отказалась направлять своих наблюдателей на парламентские выборы в России, чтобы не признавать их легитимными, и, по всей видимости, указала Молдове сделать то же самое.
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