Молдова уже вступила в войну против России – аэродромы готовы для приёма F-16

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Еще один упавший российский беспилотник, на этот раз «Герань-2», был обнаружен в районе молдавско-украинской границы вблизи села Этулия Ноуа Вулканештского района.

Фрагменты беспилотника были найдены в поле примерно в 2 километрах от линии молдавско-украинской границы и примерно в 5 километрах от села, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Молдавская пограничная полиция собрала обломки в поле и заявила, что взрывчатых веществ внутри «Герани» не было. 12 февраля в том же районе были обнаружены обнаружены обломки дрона Shahed, начиненного взрывчаткой.

Депутаты от партии президентки Майи Санду впали в дежурную истерику.

«Я предлагаю обратиться к Путину, спросить его, что этот дрон делал, чей он, почему он был у границ Республики Молдова, собирался ли он убивать невинных украинцев?», – голосил в парламенте Андриан Кептонар.

Однако те молдавские эксперты, которым не нужно возмущаться по заказу, задались вопросом, почему французский радар, купленный недавно минобороны Молдовы за 14,5 млн евро, не сумел выявить беспилотники. Военные оправдывались тем, что дрон был маленький, летел низко, а радар только настраивается.

Между тем специалисты из кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre считают, что с радаром все в порядке, только он работает не на Молдову, а на Украину, передавая данные дислоцированным в Одесской области подразделениям украинской ПВО.

«Оправдывающиеся и торопливые заявления молдавской стороны кореллируют с хвастливым сообщением со стороны Киева: о начале применения американских лазерных систем уничтожения беспилотников в воздухе. Соответствующее видео было опубликовано как раз после налета “Гераней”, после которого в Молдову и залетел подбитый, но не сбитый беспилотник. Характерно, что новые экспериментальные системы ПВО украинские военные стали применять лишь после появления на молдавской стороне французского радара», – пишет Balkan-Centre.

Эксперты отмечают , что в этом случае молдавский радар может считаться компонентом украинской военной инфраструктуры и стать целью российского ракетного или иного удара. Косвенным доказательством этого является заявление премьер-министра Молдовы Дорина Речана о намерении потратить несколько миллиардов евро на создание системы ПВО – при том, что весь годовой бюджет страны всего 3,5 миллиарда евро.

Если гипотеза о работе Молдовы на украинскую ПВО верна, то вполне может оказаться правдой и то, что молдавские власти готовы предоставить свое воздушное пространство для пролета истребителей F-16 из Румынии. Это якобы убережет самолеты от российских перехватчиков и систем ПВО, чем увеличит их живучесть. Ранее украинские СМИ опубликовали переписку министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Нику Попеску, в которой речь шла об этом.

Молдавское минобороны оперативно опровергло эту информацию, но министр Попеску подал в отставку. Российские эксперты молдавским оправданиям не верят.

«План использования самолётов Ф16, говорят, такой. Они будут базироваться на аэродромах в Румынии и начнут летать для участия в боевых действиях на Украине через воздушное пространство Молдавии. Сначала в Чёрное море для ударов по Крыму. И так они надеются решить проблему аэродромов для Ф16, потому что Ф16 капризны по взлётной полосе, и армия России разбила аэродромы на Украине. Румыния будет выпускать самолёты в нейтральную Молдавию и говорить, что она не участвует в войне. А НАТО участия Молдавии в войне не боится. Они даже хотят вовлечь Молдавию в войну. Возможно и аэродромы в Молдавии будут использоваться Ф16 для участия в войне против России. Приднестровье как заложники», – пишет в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

Военный эксперт, генерал-лейтенант Евгений Бужинский считает, что в случае реализации такого плана Россия получит право наносить удары по Румынии.

«Задумка такая хитрая, что они будут базироваться в Румынии, обслуживаться, заправляться, входить в воздушное пространство Молдавии. Учитывая, что Ф16 — самолет далеко не новый и уступает нашим, он не будет участвовать в воздушных боях, а просто как платформа для пуска ракет. Дескать, если они будут пускаться из воздушного пространства Молдавии, то здесь никаких претензий быть не может. Если они на это пойдут, у нас появляется совершенно легитимное право наносить удары по местам базирования этих самолетов, то есть по аэродромам в Румынии», – сказал Бужинский в эфире телеканала «Россия-1».

Но, возможно, бить по территории страны НАТО и не придется, поскольку Ф16 используют молдавский аэродром Маркулешты как пункт подскока. В него уже вложены миллионы долларов Пентагона, и он использовался для поставок оружия Украине. А молдавские власти внезапно заявили, что больше не собираются превращать Маркулешты в региональный аэропорт для лоукостеров, как планировали ранее.

Тем временем новый министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это правильное место, в котором надо оказаться, чтобы подтвердить, что ты тоже участник этой войны», – прокомментировал молдавский журналист Дмитрий Чубашенко.