Молдова ужесточает блокаду Приднестровья: более тысячи жителей региона остались без работы

Александр Белоцерковский .  
13.11.2023 19:35
  (Мск) , Тирасполь
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Беспредел, геноцид, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Русофобия, Скандал, Сюжет дня, Экономика


В Приднестровье 1300 человек остались без работы из-за того, что Кишинев 5 месяцев не разрешает трём крупным предприятиям вывозить грузы на продажу.

Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Приднестровье 1300 человек остались без работы из-за того, что Кишинев 5 месяцев не...

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Тираспольский комбинат «Молдавизолит» (производство фольгированных плат и других материалов) и бендерский «Потенциал» (производство электроаппаратуры) уже ушли в простой. Тираспольский «Электромаш» (производство электродвигателей и генераторов) пока работает, но только на склад, ничего из своей продукции вывезти не может.

Как сообщает ТСВ, на предприятиях начался отток узкопрофильных специалистов. Только с «Потенциала» уволились 13 станочников. Найти им замену не представляется возможным.

Никаких оснований для задержки грузов нет, заявляет официальный Тирасполь. Власти Молдовы ссылаются на постановление 2002 года, по которому некоторые товары могут быть признаны «грузами двойного назначения» и «использоваться для военной промышленности». Но с 2002 года к приднестровским предприятиям не было никаких претензий.

Прошло несколько заседаний экспертных групп с представителями Тирасполя и Кишинева, но ситуация не изменилась, сообщает ТСВ.

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