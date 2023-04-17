Молдова в шаге от разрыва контракта с Газпромом

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«Газпром» может в любой момент расторгнуть контракт с Молдовой.

Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Это самый болезненный сценарий, к которому мы должны готовиться, потому что тогда для нас будет двойная проблема: во-первых, цена на электроэнергию и энергоносители на правом берегу, во-вторых, как позаботиться о наших гражданах на левом берегу Днестра», – заявил Парликов в эфире телеканала TV8.

По словам Парликова, контракт продолжает действовать в условиях, когда обе подписавшие его стороны допускают нарушения: АО «Молдовагаз» не завершило аудит долга в мае 2022 года, а российский поставщик не предоставляет газ в должном объеме.

Власти Молдовы пытались провести аудит, предусмотренный контрактом, но не хотели привлекать к процессу россиян. Поэтому Кишинев осенью прошлого года заключил договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co, чтобы они “честно, по-европейски”, все посчитали за 800 тыс евро. Однако деньги за услуги аудиторов до сих пор на заплачены.

«У нас возникла внутренняя процедурная сложность с оплатой. Деньги выделялись в предыдущем бюджетном году, пока он не был подписан, пока не было исчерпано бюджетное исполнение прошлого года. Этим компаниям еще не заплатили, поэтому у молдавских властей нет морального права торопить аудиторов», – сказал Парликов.

В отличие от своего министра, президент Молдовы Майя Санду называет просчеты собственного правительства «шантажом России ростом цен на энергоресурсы».

«С нашими западными друзьями мы делаем все, чтобы не угодить в капкан», – пообещала Санду, обращаясь к нации.

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Начался судорожный поиск альтернативных вариантов. Госкомпания Energocom объявила о тестовой закупке 2,3 тыс кубометров газа у Греции. Кроме того, Молдова намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана и из Румынии, если та наладит добычу на шельфе Черного моря. Смогут ли все эти страны обеспечить необходимые 3 млрд газа в год, не сообщается.

Нечто похожее Молдова уже проходила перед заключением контракта в 2021 году и в прошлом – когда «Газпром» ограничил поставки из-за невыполнения условий договора. И тогда партии альтеративного «европейского» газа были небольшими и очень дорогими.

Эти смелые эксперименты привели к росту коммунальных тарифов в семь раз, что сильно повлияло на объемы потребления. В марте он сократился на 56,7% по сравнению с прошлым годом. От сети было отключено 602 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику. Доходы газораспределительных компаний снизились, их деятельность под угрозой.

«Это диверсифицировали не поставщиков газа, а посредников. Весь закупаемый Молдовой газ имеет российское происхождение. После этой «диверсификации» люди и экономические агенты платят за газ по цене в 6,3 раза выше, чем в прошлом», – прокомментировал суету правительства экс-премьер-министр Ион Кику.

При этом, по словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, страна сэкономила порядка 420 миллионов долларов, когда покупала газ напрямую у «Газпрома». Но российский газ прозападное кишиневское правительство отказалось покупать, обидевшись на то, что само не выполнило контракт. Уже тогда горячие головы заговорили о полном разрыве с Москвой и посадили на голодный паек Приднестровье.

Однако вскоре выяснилось, что без электроэнергии, производимой Молдавской ГРЭС, находящейся в ПМР, страна погрузится во тьму. Было решено отдать весь российский газ в Приднестровье, но Кишинев при этом выторговал у Тирасполя солидную скидку на электричество. Эти договоренности сильно огорчили главного молдавского русофоба, депутат парламента Оазу Нантоя.

«Я не рад тому факту, что мы радуемся, что платим левому берегу за поставки электроэнергии, поддерживая режим в Тирасполе. Но это последствия, наследованные нами из прошлого в результате коррумпирования предыдущих правительств», – заявил Нантой в телеэфире.

У Санду тоже почувствовали, что поступают как-то не по-европейски и вновь бросились искать альтернативные варианты. Energocom ведет переговоры о доступе на польскую биржу. Тут очень кстати Украина решила восстановить экспорт. «Укрэнерго» провело первый аукцион по распределению пропускной способности для экспорта электроэнергии в Молдову на 11 апреля.

Это электричество будет дороже приднестровского. Недостающие деньги выделит в кредит (300 млн долларов) Конгресс США, о чем с гордостью сообщил посол Молдовы в США Виорел Урсу.

Кроме того, Кишинев возлагает надежды на подводный электрический кабель, который соединит Азербайджан и Грузию с Румынией через Черное море, но когда это будет, неизвестно.