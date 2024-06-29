Молдова в замешательстве из-за возможного прекращения транзита газа через Украину

Алексей Логофет.  
29.06.2024 13:35
  (Мск) , Кишинев
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Газ, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, Энергетика


На данном этапе «Молдовагаз» дискутирует с «Газпромом» по возможным сценариям поставок в случае, если транзита через Украину не будет. Об этом заявил Вадим Чебан директор компании «Молдовагаз» в программе «По фактам» на телеканале Exclusiv TV, отвечая на вопрос ведущей о возможном прекращении транзита российского газа через Украину в 2025 году.

«Поэтому «Тираспольтрансгаз» и наши коллеги из Приднестровского региона обсуждают этот вопрос при активном участии Министерства энергетики. Вопрос энергобезопасности Приднестровья очень серьезный с учетом того, что там наши граждане, это территория нашей страны», – добавил Чебан.

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На данном этапе «Молдовагаз» дискутирует с «Газпромом» по возможным сценариям поставок в случае, если...

Глава «Молдовагаз» подчеркнул, что компания рассматривает два основных сценария поставок газа:


«Первый – это сохранение традиционного маршрута через территорию Украины. Второй вариант – это использование южного коридора через Трансбалканский газопровод и соответственно за счет Турецкого потока, хотя там есть свои технические ограничения».

Он отметил, что «Молдовагаз» формально обеспечивает поставками природного газа Приднестровье и поддерживает энергобезопасность:

«Молдовагаз вправе в принципе и ограничить, но мы не ограничиваем, потому что понимаем, что такое энергобезопасность страны, даже в летний период мы даем больше, чем у них прописано по контракту».

На данный момент действует договорённость правительства Молдовы с «Газпромом» о снабжения Приднестровья российским газом. Взамен Молдова получает электроэнергию от находящейся на территории Приднестровья Кучурганской ГРЭС по льготной цене.

При этом, по словам бизнесмена и политэмиранта Илана Шора, власти Молдовы блокируют реализацию контракта с турецкой компанией ZEN SOLAR ENERJI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI о поставках газа по льготной цене в 10 леев за кубометр в Гагаузскую автономию и ряд других регионов Молдовы.

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