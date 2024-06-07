Молдова внедряет колониальные образовательные стандарты нищих марионеток Запада

Минобразования Молдовы разработало концепцию новой национальной программы для общеобразовательных учебных заведений, в которой предлагается скандальное новшество: объединить существующие предметы в новые дисциплины. В частности, с 2027 года физику, биологию и химию в школах могут слить в один предмет под названием «Наука».

С 2025 года технологическое образование планируют объединить с информатикой и робототехникой в предмет под названием «Компьютерные науки и инженерия», а музыкальное, художественное образование, хореографию и театральное искусство с 2026 года – в дисциплину «Искусство».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

С сентября 2025 года крупным лицеям предложат использовать такой вариант обучения, при котором учащиеся смогут изучать половину предметов по собственному усмотрению.

Учебный план выставили на общественное обсуждение, и оно не преминуло начаться. Кто-то говорит, что новая концепция поможет ученикам легче усваивать знания из разных областей, а эффективность обучения станет выше. Кто-то категорично заявляет, что необразованное правительство решило довести уровень знаний детей до своего собственного уровня.

Цели и возможные последствия этой образовательной реформы комментирует «ПолитНавигатору» директор Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Минобразования Молдовы планирует объединить нескольких школьных предметов в одном учебнике. Так, предлагается изучать физику, биологию и химию на уроках науки. В чем смысл изменений, почему именно эти три дисциплины – «наука»? Разве не наука, например, математика или история? Авторы проекта ориентируются на западные стандарты?

Игорь Шорников: Да, это западные стандарты, но только рассчитанные не столько для стран Запада, сколько для их колоний. Как известно, управлять проще малообразованным народом, у которого и бытовые запросы невелики, и, тем более, нет каких-либо притязаний на участие в управлении глобальными процессами.

На протяжении десятилетий в Молдове проводится целенаправленная политика по снижению качества образования, нивелированию престижа науки, ограничению кругозора молдаван пределами румынского культурного пространства. Им не нужны в Молдове умные люди, им нужна дешевая рабочая сила, которая в поисках заработка покинет свою страну и освободит от своего присутствия столь вожделенное ими жизненное пространство.

ПолитНавигатор: За рубежом активно практикуются трансдисциплинарные технологии в обучении. Инициаторы реформы говорят, что ориентируются на профессии будущего и раскрытие способностей учеников. Может быть, эти изменения все-таки продиктованы временем?

Игорь Шорников: На Западе образование – в принципе очень дорогое удовольствие, и чем оно престижней, тем дороже. Есть, конечно, и малобюджетный сектор, в рамках которого получение высшего образования вообще не предполагается. Полагаю, что те технологии, которые планируют внедрять в Молдове, никак не относятся к элитарному западному образованию.

Ошибочно полагать, что история человечества – это один сплошной прогресс. Иногда происходит и регресс. То, что происходит в молдавском образовании на протяжении последних 35 лет, – это, за редкими исключениями, сплошной регресс. Соответственно, то, что предлагают инициаторы этих изменений, вполне вписывается в эту логику. Значит, пришло время Молдове окончательно превратиться в колонию.

Вот интересно, как будут называться профессии будущего в Молдове? Раньше были «физики», «химики» и «биологи», а теперь, видимо, будут просто «ученые».

ПолитНавигатор: Предлагаемый учебный план выставлен на общественное обсуждение, он уже вызвал шквал критики – людей беспокоит деградация системы образования. В новой программе есть и другие сомнительные новшества, например, с 2025 года для учащихся образцовых школ обязательными останутся лишь несколько предметов: математика, румынский, история румын, первый иностранный язык. Может ли власть под давлением общественности отказаться от своих планов? Или решение все же спустят сверху, как было, например, со слиянием и ликвидацией ряда высших учебных заведений?

Игорь Шорников: К сожалению, практика последних лет говорит, что мнение общественности никто учитывать не собирается. Если возмущение будет слишком сильным, реализацию данных решений могут отложить на поствыборный период. Но потом, когда действующие власти подтвердят свои полномочия, они все равно проведут их. Но не потому, что это очень нужно молдавским властям, а потому что это нужно тем, кто руководит этими марионетками.

ПолитНавигатор: Животрепещущий вопрос о сокращении школ. Новый национальный учебный план предусматривает оптимизацию учебной программы, но в последние годы «оптимизируется» вся образовательная система Молдовы.

Публиковались данные, что каждый год в Молдове закрывают до 20 маленьких школ, за 30 лет независимости в Молдове исчезло более 400 школ, а количество учителей сократилось вдвое. Эта проблема – общая для всего региона. Обсуждается она и в Приднестровье, где из 158 школ 80 признаны малокомплектными, не укомплектованы кадрами, и власти продумывают варианты возможных слияний учебных заведений.

Как вы считаете, что важнее: сохранить в селе школу, учителя или обеспечить рациональное расходование бюджетных средств на образование?

Игорь Шорников: Для чего существуют школы и вообще система образования? Для того, чтобы подготовить молодое поколение к жизни в современном высоко конкурентном мире. И подготовить так, чтобы молодой человек не просто смог бы найти работу и кое-как обеспечить себе элементарные условия для жизни, а так, чтобы он был способен и обеспечить благосостояние своей семьи, и мог бы вносить вклад в развитие своей страны. То есть молодого человека изначально должны ориентировать на высококвалифицированный труд – будь то промышленное или аграрное производство, научная лаборатория или менеджмент и управление.

Современному успешному государству нужны грамотные специалисты, которые могут работать в сферах, обеспечивающих стране опережающее развитие. Сейчас это сфера IT и фундаментальная наука – физика, химия, биология и весь спектр смежных наук. Чтобы подготовить такого специалиста, начиная с детского сада и заканчивая вузом, требуется подготовленный педагогический состав, соответствующая материально-техническая база школ и вузов, а еще осознанный государственный заказ, опирающийся на нужды экономики страны.

Если государство не может позволить себе адекватной системы образования, оно лишает свой народ будущего, оно само записывает его в аутсайдеры мирового развития. Удел таких государств – торговля своими природными богатствами, геополитическим положением и дешевой рабочей силой. Перспектива – угасание и эксплуатация более сильными соседями.

Что касается малокомплектных школ, то в случае Приднестровья – это уже видимый результат политики подавления республики. Кишинев, погружая экономику Приднестровья в депрессивное состояние, по сути, заставляет людей покидать свое государство. Но и в своей стране наладить нормальную экономику они не могут, молдаване массово уезжают за рубеж.

У Приднестровья в данном случае все же шансы на восстановление больше, образование привязано к российским стандартам, и есть надежда, что Россия, которая прекрасно осознает вызовы современности, поможет приднестровской системе образования оставаться на конкурентоспособном уровне. Сам факт, что в республике поддерживается функционирование такого большого числа малокомплектных школ, говорит о том, что Приднестровье намерено развиваться.