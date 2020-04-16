Молдова вновь бьет Приднестровью в спину

16.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Молдова потребовала срочно провести встречу в формате «5+2», чтобы обсудить «нарушение прав человека в Приднестровье», под которым Кишинев понимает введенный Тирасполем карантин.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ссылаясь на слова депутат Верховного совета ПМР Андрея Сафонова, издание уточняет, что до международных разбирательств Кишинев решил блокировать медпоставки в Приднестровье, в том числе аппараты для вентиляции легких, используемые при лечении COVID-19.

По мнению политика, Молдова использует все меры давления на Приднестровье, чтобы сделать его сговорчивее на переговорах по урегулированию приднестровского конфликта.

«То давление, которое сегодня оказывается на Приднестровье, противоречит не только соглашениям переговорного процесса, но и элементарным гуманитарным принципам в условиях пандемии. Но Молдова предпочитает вновь бить в спину. Что не удивляет: в 1992 году, когда в Бендерах шли переговоры о мире и все блокпосты были убраны, власти РМ дали приказ о нападении на беззащитный город», – цитирует «НГ» журналиста Николая Сырбу.