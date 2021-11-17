Молдова вновь требует от России вывести миротворцев из Приднестровья

Молдова продолжает настаивать на выводе российских войск из Приднестровья.

Об этом, находясь в Москве, заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, передает Корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается присутствия оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, наша позиция остается неизменной. Это присутствие противоречит статусу нейтралитета, закрепленному в молдавской конституции. Вывод российских войск остается приоритетом нашей внешней политики», – сказал Попеску.

При этом он отметил, что Молдова рассчитывает на поддержку РФ для «нахождения жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ».

Примечательно, что накануне визита в Москву Нику Попеску встретился в Брюсселе с главами МИД Украины и Грузии в рамках формата ассоциированное Трио. Там он заявил, что Кишинев желает, чтобы «Восточное партнёрство оставалось платформой амбициозного и успешного сотрудничества».