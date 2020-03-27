Молдова воспользовалась эпидемией, чтобы лишить Приднестровье лекарств

27.03.2020, Москва, Елена Острякова

Молдова не пропускала в течение 5 дней шесть машин с медикаментами для Приднестровья. Об этом сообщил телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Молдавская сторона требует получения специальных разрешений. Наши фармкомпании направили необходимую информацию еще 21 числа, но процедура затягивается, поэтому данные транспортные средства с грузами находятся на территории Молдовы», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

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Руководство непризнанной республики попросило повлиять на ситуацию участников переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» (России, Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и ОБСЕ).

«Мы пытались решить эту проблему с момента захода первой машины, которая стоит уже неделю на таможенном переходе Украина-Молдова. Никто не говорил «нет», но и не собирался предпринимать какие-то меры для того, чтобы машины прошли. Сутки – это много, даже 12 часов недопустимо, но неделя – это просто издевательство», – сказал президент ПМР Вадим Красносельский.

Из-за пандемии Украина закрыла границы, оставила только несколько пунктов пропуска. Этот список КПП Киев согласовал с Кишиневом. Руководство Молдовы решило закрыть все пункты пропуска на границе Приднестровья с Украиной. В том числе и «Кучурган», через который шло 70% импорта ПМР.

Теперь все грузы, в том числе и лекарства, идут через молдавскую территорию. Там молдавские таможенники тормозят медикаменты из-за того, что реестры разрешенных препаратов в Приднестровье и Молдове отличаются. Молдавские фармацевты закупают лекарства в странах ЕС. Приднестровье отдает предпочтение России, Украине, Прибалтике.