Молдова вознамерилась вернуться к «Газпрому», но отнять газ у Приднестровья

Молдова планирует вновь использовать газ, поставляемый «Газпромом», с мая по сентябрь этого года. При этом поставки Приднестровью будут сокращены.

Об этом глава предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в эфире телеканала ТВ-8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С мая месяца мы, скорее всего, возобновим поставки от «Газпрома» согласно нашего контракта, который подписан в 2021 году. За счет высвобождения части объемов «Тираспольтрансгаза» мы можем покрыть объем до сентября — примерно, 83 млн кубов», – сказал Чебан.

Он отметил, что после декабря поставки российского газа могут быть продолжены уже через Транс-Балканский коридор, поскольку транзитный контракт между Украиной и «Газпромом» сократится.

Напомним, что в прошлом году Молдова передавала весь газ, поставляемый «Газпромом» в Приднестровье. Это произошло потому, что Молдова не выполнила условия контракта и не провела в срок аудит своего исторического долга перед Москвой, который составлял свыше 700 млн долларов. Тогда поставляемые объемы сократились на 30%, и Кишинев был вынужден отдавать все на Левый берег, который обеспечивает Молдову электричеством и получает за это 20 млн долларов каждый месяц. Этот объем засчитывался как дополнительный долг Кишинева (поскольку он считает ПМР своей территорий). Этот новый долг уже превысил 560 млн долларов.

Жизнь без российского газа привела к снижению объемов потребления топлива на 18% (с 800 до 670 млн кубов в год), а до прихода к власти прозападных политических сил Молдова потребляла 1,1 млрд кубов. Сокращение произошло в основном за счет промышленности, ее объемы снизились на 10%. Но и населению, особенно в деревнях, пришлось переходить на альтернативные виды топлива, читай дрова. 6 тыс частных домохозяйств вообще были отключены за неуплату.

Возвращение к «Газпрому» возмутило главу молдавской госкомпании «Энергоком» Виктора Бынзаря. Он последний год занимался закупкой газа на европейских биржах и уверял, что имеет сертификаты, подтверждающие: закупаемое «голубое топливо» якобы не российское. Правда, ему никто не верил.

«Если мы будем покупать газ у Газпрома, это будет означать, что Молдова финансирует войну России против Украины», – заявил возмущенный Бынзарь.

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов также живет ожиданием прекращения украинского транзита. По его словам, в этом случае Приднестровью придется оплачивать гораздо более высокие счета за электроэнергию и газ. Парликов договорился до идеи «эвакуировать» всех граждан ПМР, имеющих молдавское гражданство.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов считает, что Молдова не упустит случая уничтожить Приднестровье путем экономического удушения.

«Кишинев очень рассчитывает, что мы с конца 2024 года лишимся российского газа. Я думаю, что их надежды преждевременны, но они пытаются подогнать свои меры именно по такому расчету, чтобы к концу года мы уже стояли на коленях. Этого не будет. Расклад сил не такой. РФ нас не бросит, потому что помимо существования ПМР как союзного государства есть позиция самой Москвы на территории Приднестровья и Молдовы тоже», – сказал Сафонов в интервью телеканалу «Первый Приднестровский».

Президент ПМР Вадим Красносельский также пообещал найти альтернативные пути снабжения республики газом.

Меду тем в самой Молдове растет недовольство газовыми играми правительства. Разорвав отношения с «Газпромом», оно закупило дорогой газ в Европе и закачало его в украинские подземные хранилища, а потом было вынуждено задрать тарифы, хотя цены на европейских биржах упали.

Эксперт IDIS-Viitorul Вячеслав Ионицэ утверждает, что молдаване платили больше всех в восточной Европе. По его расчётам, цена на газ в Молдове в 4 раза выше, чем в Украине или Венгрии, и на 45% выше медианной цены по региону.

«И что, за криминальную схему Спыну, по которой за “альтернативный, нерусский” газ, за газ не из “страны-агрессора” потребители в Молдове переплатили миллиарды долларов, из-за чего люди стали еще беднее, экономика еще более слабой, экономические агенты еще более неконкурентоспособными, а бюджетные учреждения еще более немощными – за всю эту преступную схему так никто и не ответит? Просто сделают вид, что ничего не произошло, и снова начнут закупать газ напрямую у “Газпрома”?», – возмущается в своем тг-канале журналист Дмитрий Чубашенко.