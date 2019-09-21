Молдова возвращает утраченные рынки России
Экспорт молдавских товаров в Россию за первое полугодие этого года вырос на 8%.
Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент страны Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«В Европу снизился. По некоторым товарным позициям, которые нам наиболее интересны, например, по вину, – плюс 42%, по яблокам – плюс 30%, по консервам – плюс 35%. Это благодаря тому, что мы сняли товарные пошлины. В общем, я не хочу сглазить, но все движется в правильном направлении», – сказал Додон.
При этом он признал, что рост экспорта происходит после падения в 2014-16 годах в 2,5 раза.
«Мы потеряли после подписания соглашения с ЕС. Сейчас благодаря усилиям моим и Путина мы возвращаемся», – сказал Додон.
Кроме того, он сообщил, что крупный российский инвестор готовится купить молдавские винзаводы.
Ранее Додон заявлял, что не будет инициировать выход из Соглашения об Ассоциации с ЕС. «Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон.
Он уверял, что, если Молдавию заставить сделать однозначный выбор между Западом и Россией, она «взорвется как Украина».
При этом Молдавия хотела бы покупать российские энергоносители беспошлинно, хотя Кишинев имеет всего лишь статус наблюдателя в ЕАЭС.
«Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет», – уверял не так давно Додон после формирования нового правительства в Кишиневе.
При этом ранее президент Молдовы выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья. Додон отказал Приднестровью в перспективе самостоятельного существования.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.