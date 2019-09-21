Молдова возвращает утраченные рынки России

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

Экспорт молдавских товаров в Россию за первое полугодие этого года вырос на 8%.

Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент страны Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европу снизился. По некоторым товарным позициям, которые нам наиболее интересны, например, по вину, – плюс 42%, по яблокам – плюс 30%, по консервам – плюс 35%. Это благодаря тому, что мы сняли товарные пошлины. В общем, я не хочу сглазить, но все движется в правильном направлении», – сказал Додон.

При этом он признал, что рост экспорта происходит после падения в 2014-16 годах в 2,5 раза.

«Мы потеряли после подписания соглашения с ЕС. Сейчас благодаря усилиям моим и Путина мы возвращаемся», – сказал Додон.

Кроме того, он сообщил, что крупный российский инвестор готовится купить молдавские винзаводы.

Ранее Додон заявлял, что не будет инициировать выход из Соглашения об Ассоциации с ЕС. «Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон.

Он уверял, что, если Молдавию заставить сделать однозначный выбор между Западом и Россией, она «взорвется как Украина».

При этом Молдавия хотела бы покупать российские энергоносители беспошлинно, хотя Кишинев имеет всего лишь статус наблюдателя в ЕАЭС.

«Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет», – уверял не так давно Додон после формирования нового правительства в Кишиневе.

При этом ранее президент Молдовы выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья. Додон отказал Приднестровью в перспективе самостоятельного существования.