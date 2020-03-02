Молдова возвращается к состоянию войны с Приднестровьем

02.03.2020, Москва, Елена Острякова

Молдова предпринимает многократные попытки вернуть взаимоотношения с Приднестровьем к состоянию начала 90-х годов, когда на Днестре произошел вооруженный конфликт.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова взяла курс на разбалансирование взаимоотношений и возвращение к событиям чуть ли не 92-го года. Если никаких переговоров не ведется, то мы по-прежнему остаемся сторонами конфликта.

Единственный механизм, который способен обеспечить мир и продолжение переговоров, это миротворческая операция. Кому-то нужно искусственно осложнить ситуацию, но точно не Пиднестровью», – сказал Беляков.

Напомним, с начала текущего года Молдова спровоцировала проблемы для приднестровских водителей на границе с Украиной, угрожала обострением ситуации на миротворческих постах в Дубоссарском районе и начала банковскую блокаду Приднестровья.