Молдова впервые озвучила угрозы в связи с президентскими выборами в Приднестровье

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Молдова расценивает президентские выборы в Приднестровье, которые должны состояться 12 декабря, как вызов своему суверенитету и утверждает, что они сорвут приднестровское урегулирование.

С соответствующим заявлением выступило бюро «по реинтеграции» Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Избирательное» действие проходит в условиях несоблюдения международных демократических стандартов, системного подавления свободы выражения и плюрализма мнений, наличия жесткой цензуры информации в регионе и других нарушений прав человека. Такие действия будут рассматриваться как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и могут иметь контрпродуктивные последствия для процесса приднестровского урегулирования», – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что пока контрпродуктивные действия совершает сама Молдова, срывая переговоры в формате «5+2» под предлогом того, что никак не может назначить нового главу грозного бюро, которому это не мешает выступать с заявлениями.

Кишинев и в прошлые годы делал заявления, но такие резкие – никогда. Бюро заявляет, что приезд международных наблюдателей в Тирасполь будет рассматриваться как вызов территориальной целостности Молдовы. Это явный камень в огород Москвы, которая конечно не оставит электоральный процесс в Приднестровье без присмотра.

Угрозы в адрес избирателей и призывы сорвать выборы появились и в соцсетях. Подобным образом молдавские спецслужбы действовали и накануне выборов в Госдуму РФ, в которых граждане Приднестровья принимали участие. Необычное внимание к президентской кампании на левом берегу Днестра проявляют и СМИ Молдовы, прежде демонстрировавшие безразличие.

МИД Приднестровья отреагировал на заявление бюро «по реинтеграции», обвинив соседское правительство в «спекуляции на фантомных иллюзиях».

«Как обстоят дела с несуществующими референдумами в самой Молдове, мировое сообщество знает хорошо. С учетом кризисов, бесконечно сотрясающих соседнюю Молдову весь период ее существования, на фоне кражи миллиарда и участия РМ в международном ландромате, в условиях повседневных вызовов и проблем молдавского народа, местные политики не имеют никакого ни юридического, ни морального права высказываться о «демократических стандартах» в Приднестровье», – сказано в заявлении.

К приднестровцам обратился министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

«Лучший ответ очевиден. Чем больше приднестровцев придет на избирательные участки, тем лучше и увереннее будет звучать голос Приднестровья на международной арене», – сказал он.