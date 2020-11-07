Молдова вслед за Украиной откажется от праздника 9 мая – Погребинский

07.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае победы Майи Санду на президентских выборах Молдова будет проводить политику, когда Россию объявляют «оккупантом», виновным в начале Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Важно воспитывать детей, внуков, в том, чтобы они сохраняли память дедов, прадедов. Иначе они никак не привязаны к стране, в которой живут и будут жить. Они тогда будут искать счастья где угодно в мире. А вот эти представления, что мы сейчас навяжем свою модель патриотизма от таких людей как Резников, который рассказывает, что «на Донбассе живут люди с неправильной ментальностью и вообще являются раковой опухолью Украины»…

Мы же видим, что это не только у нас. Условно говоря, есть часть политической элиты, которая доказывает, что нет победителей во Второй Мировой войне, виноват в войне Советский Союз в равной степени, как фашистская Германия. Поэтому надо отмечать 8 мая – как грустный праздник.

9 мая – это праздник веселый, он может быть со слезами на глазах, как в песне поется, но это праздник Победы. Они не хотят этого, почему не хотят? Потому что это сближает с теми, кого они называют врагами, оккупантами и так далее, поэтому не надо», – заявил Погребинский.

«Это происходит не только в Украине. Сейчас прошел первый тур в Молдавии, там аналогичная ситуация. Там с небольшим перевесом первое место заняла представитель такой проевропейской политической партии, которая говорит – нет, мы не будем праздновать 9 мая, нет повода», – добавил политолог.