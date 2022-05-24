Молдова вступила в террористическую войну против Приднестровья

Очередной теракт в Приднестровье – поджог военкомата в Тирасполе 13 мая – был совершен не с территории Украины, как 4 диверсии ранее, а организован молдавскими спецслужбами.

Об этом сообщило МВД ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пятницу 13-го двое мужчин забросали военкомат бутылками с зажигательной смесью. Спустя неделю один, отслеженный с помощью камер наблюдения, был задержан на блокпосту между Тирасполем и Бендерами. Им оказался житель Кишинева, имевший проблемы с наркотиками. По утверждению задержанного, его шантажировал представитель молдавских спецслужб по имени Ион. Он пообещал уладить проблемы с полицией в обмен на небольшое «хулиганство».

Участники поджога горючую смесь сделали самостоятельно. На рынке купили 1.5 литра ацетона и смешали его с бензином, слитым из машины. Куратор остался недоволен работой: сотрудники военкомата быстро потушили пожар, – однако заверил подопечного, что его никто не ищет. Поэтому горе-поджигатель нелегально вернулся в Приднестровье за своей подругой и был задержан.

В МВД ПМР отмечают сходство происшествия в Тирасполе с серией диверсий в России, где также поджигали военкоматы. В ходе следствия выяснилось, что заказом на теракт похождения «Иона» в Приднестровье не ограничились. Он также организовывал фотосессию местных жителей, заставляя их надевать российскую военную форму с символикой СВО. Они изображали солдат, которые выпивают, а потом занимаются сексом с привезенной из Молдовы женщиной. Им объясняли, что это сугубо частный заказ: девушка поспорила, что была на Донбассе. Правда раздеваться приднестровцы наотрез отказались, «потому что в душе русские».

Также Ион просил своих подопечных найти российского военнослужащего, которому обещал организовать выезд в Европу. Но это дело совсем не заладилось.

Прокуратура Приднестровья направила официальное письмо в адрес молдавской Генпрокуратуры. В письме молдавских коллег приглашают в Тирасполь ознакомиться с материалами дела по поджогу тираспольского военкомата.

Подобные приглашения глава МИД Приднестровья направил в адрес молдавского переговорщика Олега Серебряна и в адрес главы миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха.

Власти Молдовы гневно отвергли участие своих спецслужб в подрывной деятельности. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу обвинил во всем «партию войны, связанную с иностранной армией» в Тирасполе.

«Подозреваю, что они получили текст, который нужно воспроизвести. И воспроизвели. Вся их смелость обычно сводится к обвинениям молдавских законных властей. После всех инцидентов они ничего не выяснили, а тут внезапно все узнали… Это типичная история с обвинением Кишинева. Который, к слову, делает все, чтобы в Приднестровье поступали медикаменты, продукты, удобрения, нефтепродукты», – возмущался Гроссу в интервью телеканалу Prime.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский рекомендовал прокуратуре Молдовы все же приехать в Тирасполь и ознакомиться с материалами следствия.

«Сначала молдавские политики говорили, что теракты – это наши внутренние разборки в Приднестровье, потом – что это акции ФСБ, а потом рассказывали, что это действия какой-то специальной группы бывшей 14-й армии. Просто – какие-то заявления, лозунги, как на митинге. Прежде чем что-то заявлять, надо все-таки иметь фактуру на руках. А чтобы эта фактура у вас появилась, я хочу предложить Прокуратуре Республики Молдова прибыть в Тирасполь, в Следственный комитет, и мы можем открыть персональные данные заказчиков этого преступления, которые имеют, по всей видимости, отношение к правоохранительным органам Республики Молдова», – сказал Красносельский.

Он призвал президента Молдовы Майю Санду разобраться с молдавскими правоохранительными органами, чтобы они «не подставляли ее лично, ни Молдову в целом».

«Госпожа Санду заявляет о мире постоянно, и я убежден, что это не пустые слова. То же самое с господином Гросу, председателем парламента Молдовы. Но они, я так вижу по ситуации, не владеют внутренним состоянием своих правоохранительных структур, что они творят и чем они занимаются, какие заказы исполняют. У меня создается именно такое впечатление», – заключил Красносельский.