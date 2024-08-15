Молдова вступит в ЕС «после Украины с Турцией», то есть никогда – молдавский экономист

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Молдова никогда не будет страной-членом Евросоюза.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу БЕЛТА заявил молдавский политолог и экономист Сергей Банарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил высказывание бывшего премьер-министра России, впоследствии посла РФ на Украине Виктора Черномырдина, который на ответ, когда Украина вступит в ЕС, ответил: «Сразу после Турции, а Турция – никогда».

«Так вот, мы вступим в ЕС сразу после Украины с Турцией», – иронично заметил Банарь.

По его словам, между Кишинёвом и Брюсселем отсутствуют двусторонние дискуссии, поскольку Молдова идёт в пакете с Украиной.

«Соответственно, если послевоенная Украина будет предъявлять претензии к Брюсселю о торможении процесса принятия в ЕС, будут пенять на Молдову: «Посмотрите, ваши соседи не выполняют требования». То же самое и с Молдовой: когда здесь будут появляться голоса о том, что это такая же авантюра, как и дорога к коммунизму, обречена на провал, будут говорить: «Ну какие же вы бездушные, у вас соседняя страна воюет, а вами правит эгоизм». То есть – это чистой воды геополитическая афера, которая никогда не приведёт к качественным изменениям», – подчеркнул экономист.

Он допускает, что формально будет много конференций и встреч, которые ни к чему не приведут.

«Пример – Европейское политическое сообщество, которое было создано при Макроне, и ни к чему не приводит. Это междусобойчик, когда люди встречаются, живут в хороших отелях, кушают вкусную еду – и на этом весь результат этих сборищ заканчивается», – отметил эксперт.

Такая же судьба, по его словам, ожидает и «еврореферендум», устроенный командой Майи Санду в один день с президентскими выборами.

«Это не совсем референдум по евроинтеграции. Они пытаются сформулировать его как право власти менять конституцию с целью европейской интеграции РМ. Даже европейские чиновники говорят, что этот референдум не имеет никакого смысла. Идеальный вариант – чтобы он не состоялся, чтобы его бойкотировали – и это поставит под сомнение легитимность всех политических сил, выступающих за евроинтеграцию», – заключил Сергей Банарь.