Молдова вторгается в зону безопасности Приднестровья

05.05.2020, Москва, Елена Острякова

Вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Кристина Лесник постоянно несанкционированно посещает зону безопасности приднестровского конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там нет логики, там есть исключительно примитивная политизация, постоянная болтовня и прогулки по зоне безопасности. Госпожа Лесник ходит по границе с Приднестровьем и рассказывает о том, что границы нет. Молдавские коллеги могут завести себя в какой-то оригинальный тупик», – сказал Игнатьев.

На прошлой неделе правительство утвердило программу мероприятий «по реинтеграции Молдовы» на 2020 г., включающую различные проекты на общую сумму в 15 млн. леев (более 60 млн руб). Как заявила Лесник, основная часть мероприятий будет реализована в зоне безопасности.

Зона безопасности между противоборствующими сторонами покрывает территорию ПМР (~ 60% площади) и Молдовы (~ 5% площади). Зона имеет протяженность 225 км и ширину 12-20 км, разделена на три участка: Северный, Центральный и Южный и район с повышенным режимом безопасности – г. Бендеры. В Зону введены и осуществляют службу совместные миротворческие силы от Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья с участием военных наблюдателей от Украины.