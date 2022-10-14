Молдова втридорога закупает электричество в Румынии, запретив Приднестровью торговать излишками энергии

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Новости Украины

Молдова заключила контракт с Румынией на поставку 100 МВт электроэнергии.

Эти объемы с сегодняшнего дня должны заменить украинское электричество, которого из-за последних событий не хватает даже самой Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стоит отметить, что ранее дефицита Молдова не испытывала. Ее потребности полностью обеспечивала и способна обеспечить Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Когда поставки из Украины прекратились, она частично закрыла потребности Кишинева.

Но Кишинев сделал фетиш из дифференциации источников в ущерб собственной выгоде и хочет во что бы то ни стало поставлять 30% электроэнергии не из Приднестровья. У Румынии электроэнергию будут покупать по €90/Мвт*ч.

«Это самая низкая цена на рынках. Румыния снова помогает Молдове», — солгал, не моргнув глазом, вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну.

На самом деле приднестровское электричество почти вдвое дешевле – $59,9 за МВт*ч. Но и на Украине Молдова закупала энергию дороже: «Энергоатом» продавал по $77/МВТ, а «УкрГидроЭнерго» – по $132/МВТ. Установочная мощность МолдГРЭС — 2520 Мвт, на правобережную Молдову станция, по контракту, выделяет до 525 Мвт.

Игнорируя эти расчеты, молдавский президент разразилась в соцсетях слезливыми благодарностями в адрес Румынии, гражданкой которой она является.

«Спасибо, Румыния! Мы ценим эту оперативную и щедрую помощь в момент большого испытания для нас. Призываю граждан максимально экономить электроэнергию и благодарю тех, кто уже откликнулся на призыв властей. Мы прилагаем усилия не для того, чтобы остаться без электричества, а для того, чтобы сократить расходы, – для нашего свободного будущего. Вместе мы переживем эту зиму и выйдем из нее сильнее», – написала Санду.

Даже с учётом поставок из Румынии, Молдова остается в дефиците. Бухаресту удалось возместить лишь около 22%. Советник президента Молдовы по экономическим вопросам Вячеслав Негруца объяснил, что по правилам присоединения к европейской энергетической сети ENTSO-E, Молдова уже достигла предела разрешённого импорта электричества с пространства ЕС, а потому в республике и было объявлено о режиме экономии электричества особенно в часы пиковых нагрузок.

В некоторых городах Молдовы приняли решение отказаться от ночного освещения улиц.

«Важно и далее сокращать потребление максимально, насколько возможно», – заявил Спыну.

Но видимо, понимая, что на одной экономии далеко не уедешь, молдавские власти приняли решение со вчерашнего запретить экспорт электроэнергии. Речь идет все о той же МолдГрэс, которая с точки зрения международно признанных границ находится в Молдове. В 2007 – 2013 годах активно экспортировала в Румынию при молдавском посредничестве.

В 2019 году руководство станции заявило, что в контексте работы по объединению энергосистем Молдовы, Украины и ЕС – для МолдГРЭС «будет предоставлен доступ к инфраструктуре для расширения экспортных возможностей». Уже тогда параметры оборудования электростанции соответствовали требованиям для синхронной работы в европейской энергосистеме.