Молдова выдвинула на «Оскар» комедию об убийстве приднестровцев

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Молдова представит фильм Carbon на премию «Оскар». Художественный фильм рассказывает о Молдове в 1992 году, во время вооруженного конфликта на Днестре.

Фильм снят в жанре комедии черного юмора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный герой (его играет резидент молдавского «Камеди-клаб») хочет заработать на квартиру и ради этого идет убивать бывших сограждан. Сюжет фильма вертится вокруг обгоревшего тела (карбон – по-румынски «уголь»).

Фильм уже побывал на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и Connecting Cottbus (Котбусский кинофестиваль в Германии), где получил премию Best Pitch.

А на этой неделе прошла национальная премьера в Кишиневе. Зал Национального дворца «Николае Сулак» заливисто смеялся.

«Мой отец участвовал в сражениях на левом берегу Днестра, и поэтому эта тема заинтересовала меня еще в подростковом возрасте. Изначально мы планировали снять драму, но у меня было несколько бесед с отцом, и он рассказал мне много смешных, абсурдных моментов, что было для меня новым», – рассказал режиссер фильма Иона Борш.

В Приднестровье сочли создание фильма и его продвижение на зарубежные фестивали оскорблением памяти о погибших.