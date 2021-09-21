Молдова выменяла у Украины убийство Днестра на усмирение Приднестровья

21.09.2021 18:38 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Работающие на Днестре украинские гидроэлектростанции ведут к разрушению водной экосистемы и уничтожению реки. Таковы основные выводы молдавских, украинских и румынских ученых, сделанные в рамках трансграничного проекта Hidroeconex.

«Наше исследование показало, что это наносит непоправимый ущерб реке и может привести к ее исчезновению. Стали исчезать многие виды рыб и других организмов. В последнее время Днестр обмелел, создается угроза обеспечению водой. Уже сейчас в Наславче поток воды составляет менее 100 кубометров в секунду при норме в 200-240. Мы посчитали, что, если снять плотины и вернуть Днестр к нормальному состоянию реки, то, возможно, через четыре года начнется восстановление экосистемы», – говорит профессор Института зоологии Елена Зубкова.

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Ученые будут рекомендовать Евросоюзу исключить гидроэлектростанции из списка производителей «зеленой энергии».

«Если и говорить о «зеленом», то эти станции приводят только к тому, что вода реки останавливается, и начинает зелень, как в болоте», – отметила Зубкова.

К аналогичным выводам пришли ученые, проводившие исследование по заказу ПРООН в Молдове по инициативе Министерства окружающей среды при поддержке Швеции.

Они обнаружили, что воздействие Днестровского гидроэнергетического комплекса (ДГК) на реку Днестр наиболее сильно ощущается на участке в 150 км ниже по течению от Наславчи. Площадь водных растений, негативно влияющих на состояние реки, увеличились в северном секторе Молдовы с 1 до 85%; снизился уровень зоопланктона и глубинных организмов, исчезли 19 видов рыб в среднем сегменте и 15 видов в нижнем сегменте, уменьшилось количество ценных видов рыб (слепых, карп, судак, щука, треска) примерно в 40 раз.

Экономические последствия ощущаются через нестабильное или сильно уменьшенное количество воды в некоторые критические периоды, иногда с существенно измененными характеристиками (температура, отложения) для водопользователей в Республике Молдова, например, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме и других секторах.

После выступлений ученых Кишинев посетил министр по «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников. Он заверил власти в Кишиневе, что Украина заинтересована в чистоте и полноводности Днестра и не допустит загрязнения и обмеления реки. Экологические проблемы обсуждались в пакете с «опытом двух государств в области продвижения политики реинтеграции страны и достижения цели окончательного и прочного урегулирования конфликтов». Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отметила «необходимость совместного контроля на молдо-украинской государственной границе».

После визита Резникова молдавское министерство окружающей среды опровергло появившуюся в СМИ информацию об обмелении Днестра. В ведомстве подчеркнули, что провели исследование и убедились, что снижение уровня воды в реке соответствует норме в это время года.

Молдавский эксперт Сергей Чебан считает, что молдавские власти решили обменять свою пассивность по экологической проблематике на поддержку Украины по определенным политическим вопросам.

«Эксперты в таком безмолвии молдавского руководства все чаще усматривают признаки тайной политической договорённости с Украиной. Видимо, и в этот раз в обмен на «молчание по Днестру» будут получены некие дивиденды. Но будут ли они равноценны возможным потерям от «убийства» Днестра – большой вопрос», – написал Чебан.