Молдова вынуждена делать вино из винограда, который не покупают в ЕС

23.04.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова была вынуждена переработать в вино не менее 40% прошлогоднего урожая винограда столовых сортов. Это самый высокий процент вынужденной переработки столового винограда в Молдове в нынешнем десятилетии.

Об этом сообщает сайт EastFruit со ссылкой на данные национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA.

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Цены на такое сырье винодельческие предприятия в апреле предлагают невысокие, что совсем не покрывает затраты виноградарей.

Аналогичная ситуация с яблоками. Молдавские консервные фабрики переработали 350 тыс тонн из 600 тыс тонн урожая прошлого года. Минимум три молдавские консервные фабрики периодически возобновляли работу на запасах яблок из холодильников.

Высокий уровень переработки свежих ягод и фруктов связан с тем, что ЕС установил для страны слишком низкие квоты на экспорт этой продукции. Правительство Молдовы обращалось в Еврокомиссию с запросом об увеличении тарифных квот, однако решение не было принято вовремя.

При этом молдавские поставки в Россию также упали на 27%. Доля молдавского столового винограда на рынке России сократилась с 11% в 2017 году до чуть более 9% в 2018 году.

«Одной из главных причин сокращения поставок винограда из Молдовы в Россию стал рост конкуренции на этом рынке со стороны поставщиков из Узбекистана и Индии. Узбекистан вообще обошёл Молдову в рейтинге поставщиков столового винограда, вытеснив её из тройки лидеров. Поставки столового винограда из Узбекистана в Россию в 2018 году выросли на 29%, а поставки из Индии – на 15%. Таким образом, Индия стала вторым крупнейшим поставщиком столового винограда в Россию после Турции», – пишет EastFruit.