10.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
ЕС, Медицина, Молдова, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Транспорт
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Молдова выпустит «итальянских» приднестровцев на родину




Молдова пропустит через аэропорт Кишинева на свою территорию граждан Приднестровья, не имеющих молдавского гражданства и возвращающихся на родину из стран, в которых зафиксирован коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт министерства МИД Приднестровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По инициативе приднестровской стороны состоялся телефонный разговор представителей по политическим вопросам Приднестровья и Молдовы.

В рамках диалога молдавская сторона проинформировала о том, что для жителей Приднестровья продолжит действовать прежний режим пересечения границы, установленный в соответствии с Протокольным решением «О некоторых аспектах свободы передвижения» от 27 февраля 2014 года, и не будут вводиться какие-либо ограничения или запреты.

В случае возникновения осложнений и трудностей при пересечении государственной границы Молдовы, граждане Приднестровья должны обратиться в МИД ПМР.

Напомним, Молдова с сегодняшнего дня ввела запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, не обладающих гражданством или видом на жительство в РМ, прибывающих через аэропорт города Кишинева из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

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