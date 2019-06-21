21.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Косово, Молдова, Сербия
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Молдова за территориальную целостность Сербии

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем сегодня в Минске.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подтвердил официальную позицию Республики Молдова, которая заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Сербии. С удовлетворением констатировал дружеские отношения между Молдовой и Сербией, в том числе на самом высоком уровне, выразив уверенность в том, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс молдавско-сербским отношениям. Выступил за увеличение торгового оборота, в том числе путем поощрения сотрудничества между Торгово-промышленными палатами Молдовы и Сербии», – написал Додон.

Он также пригласил президента Сербии посетить Молдову с официальным визитом осенью.

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