Молдова заблокировала завод в Приднестровье – все рабочие оказались на улице

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Молдова остановила работу приднестровского завода «Электромаш», оставив без работы более 600 человек.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кишинев объявил продукцией двойного назначения электродвигатели, производимые «Электромашем», и на этом основании с августа 2023 года не дает их вывезти в Казахстан, Киргизию, Болгарию, Турцию и другие страны.

Заказчики уведомили Молдову, что получают из ПМР мирную продукцию, но реакции не последовало, и поэтому они вынуждены были разрывать контракты. На складах скопилось продукции на 3 млн евро.

«Только открытие экспорта и разрешение экспортировать нашу продукцию сможет помочь заводу», – говорит замдиректора «Электромаша» Наталья Солдатова.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал решение молдавского правительства «циничным».

«Я понимаю, что у Молдовы голова не болит за это. У них таких предприятий нет. Они все упустили, все промышленное наследство, которое им досталось от Советского Союза. Они все похоронили. У них нет таких промышленных гигантов, как у нас. Мы-то сохранили, мы занимаемся», – сказал Красносельский.

Молдавский руководитель бюро «по реинтеграции» Олег Серебрян цинично сожалеет о ситуации, сложившейся с «Электромашем», но не скрывает, что Молдова перестала вести переговоры с Приднестровьем в 2022 году.

«До этого были переговоры. Мы приходили к согласию по всем вопросам. В последнее время мы принимаем решения самостоятельно. Тирасполь поставлен перед правилами, которые должен выполнять. Это им не нравится больше всего», – сказал Серебрян.

Он считает, что Тирасполь будет вынужден согласиться на все условия, которые выставит ему Кишинев. Адвокат Штефан Глигор высказался более откровенно.

«Очень скоро предпосылки для существования так называемого Приднестровья просто исчезнут. В этот момент, когда остановят транзит газа через Украину, остановятся и те отчисления в бюджет из проданного газа в форме электроэнергии, которую мы покупаем за живые деньги. Газ сжигается и для внутреннего производства в Приднестровье, там есть большие производители овощей и фруктов в теплицах. Они жгут этот дармовой газ десятилетиями и обеспечивают социальные выплаты», – высказался Глигор.