Молдова занимается наперстничеством с «Газпромом», несмотря на надвигающуюся угрозу

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Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов не исключил возобновление закупок газа у «Газпрома» с мая.

Это заявление восхищает своей откровенной до наивности наглостью. Ведь перед тем, как его сделать, молдавское правительство отобрало у «Газпрома» имущество и кинуло на 709 млн долларов.

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Как это получилось? Еще в 2021 году правительство нынешнего президента Майи Санду, договариваясь в Санкт-Петербурге о газе, пообещало до 1 мая 2022 года провести аудит исторического долга Молдовы с 1999 года.

Аудит в срок выполнен не был, «потому что война». «Газпром» имел все основания рубануть вентиль, но ограничился сокращением объемов подачи на 30%. Но поскольку газ на споте в Европе был в тот год дешевым, Кишинев не огорчился, а продолжил наперсточные манипуляции со своим долгом.

Для этого от аудита была отстранена молдавская «дочка» «Газпрома» «Молдовагаз», зато правительство наняло за 800 тыс евро норвежскую компанию Wikborg Rein Advokatfirma AS и британскую Forensic Risk Alliance & Co.

В этом году они, наконец, все проверили. Стоит ли удивляться, что в результате европейского аудита долг Молдовы России сократился почти вдвое – с 700 до 400 млн долларов. Но даже из этой суммы Кишинев согласен выплатить лишь 8,6 млн.

Министр Парликов объясняет эти чудеса арифметики тем, «что никаких документов до 2003 года представлено не было». Евроаудиторы затребовали бумаги у «Газпрома», ничего не получили, и сочли возможным поэтому «простить» Молдове 276 млн долга.

В отношении остальных 400 с лишним миллионов Парликов продемонстрировал в эфире телеканала ТВ8 буквально цыганские манипуляции.

«Есть процедура подтверждения долгов. Она ограничена сроком давности. Если «Газпром» три года никаких усилий по истребованию долга не прикладывал, мы исходим из того, что эти деньги ему не нужны, и у нас есть право эти деньги не возвращать. У этих долгов истек срок требования, как по молдавскому, так и по российскому законодательству», – сказал Парликов.

Переподтверждение долгов не проводилось, по словам Парликова, с 2020 года – год избрания Майи Санду президентом. Вуаля – можно не платить.

Евроаудит выявил также, что у Молдовы есть основания выдвинуть «Газпрому» претензии на 160 миллионов долларов за ограничение объемов. Но молдавский министр цинично успокаивает: у правительства нет планов судиться в международном арбитраже, хотя готовится проверка по оценке ущерба государству от создания «Молдовагаза».

«Там было несколько серий долевого участия государства активами и были ли они оценены корректно или нет – мы этот вопрос изучим дополнительно и если сочтем, что государству нанесли ущерб, тогда правительство будет требовать компенсаций», – пообещал Парликов.

Манипуляцией с долгом махинации Кишинева не ограничились. В сентябре молдавское правительство отдало газотранспортную систему (ГТС) страны в распоряжение румынской компании «Вестмолдтрансгаз». Это было сделано для полного соответствия Третьему энергопакету ЕС. То, что ГТС принадлежит «дочке» «Газпрома» «Молдовагазу, никого в правительстве Санду не смутило.

Но то, что румыны оперативно повысили тариф на транспортировку газа в 12-13 раз, не заметить было трудно. Молдова сейчас вынуждена потреблять сверхдорогой газ, закупленный правительством исходя из паникерских прогнозов американского информагентства «Блумберг» на 2022 год и закачанных объемов в подземные хранилища на Украине. Это привело к росту тарифов для населения в 7 раз.

В этом году молдавское правительство изыскало внутренние резервы и понизило тарифы на 35%. Это экономическое чудо объясняется приближением очередных президентских выборов, на которых Санду рассчитывает переизбраться. Но хватит ли сил у нищей Молдовы удерживать тарифы?

Тем временем «Газпром» продолжает поставлять газ в Приднестровье. Формально он проходит через «Молдовагаз». И хотя Тирасполь ничего за голубое топливо не платит, цена «для Молдовы» все равно высчитывается по старинным увязанным с нефтью формулам. В следующем году она составит 380 долларов, а молдавское предприятие Energocom сейчас получает резервный газ из украинских ПХГ за 550 долларов.

С этими-то обстоятельствами и связано бесстыжее желание Кишинева вернуться к закупкам газа у «Газпрома» после всех гадостей, которые он российскому монополисту сделал. Ничего удивительного в этом нет.

Маленькая европейская Молдова уже начала снова покупать российское дизтопливо, от которого гордо отказывалась в начале 2023 года. Причем покупает она российское топливо не только через посредников, но и напрямую.

Покладистая и спокойная реакция «Газпрома» на все это молдавское «цыганство» объясняется, как и в прошлые годы, невозможностью бросить Приднестровье.

Кишинев тоже зависит от ПМР: тамошняя Молдавская ГРЭС снабжает правый берег электроэнергией. Возможности заменить ее пусть даже дорогим украинским электричеством уже нет. Поэтому в сентябре молдавская компания Energocom продлила контракт с приднестровской электростанцией до конца 2024 года, молдавское правительство выдало ей «временную лицензию до тех пор, пока не будут определены и утверждены необходимые механизмы регулирования и контроля участников энергетического рынка».

За этой витиеватой формулировкой скрывается неуверенность в том, как поведет себя Украина, которая не намерена в следующем году продлевать транзитный контракт с «Газпромом». Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уже благословила Киев на этот шаг.

На судьбе Молдовы, Приднестровья и даже Румынии это отразится катастрофически Молдавская ГРЭС встанет, оба берега Днестра останутся без электричества. Попытка закупать энергию у «братского» Бухареста вызовет резкий скачек цен уже на обоих берегах Прута. Истеричный спикер молдавского парламента Игорь Гросу уже пообещал выставить Тирасполю солидный счет.

Как уйти от надвигающегося апокалипсиса предложил бежавший в Израиль молдавский бизнесмен и муж певицы Жасмин Илан Шор. Он создал компанию Nordgaz Furnizare, которая готова была поставлять газ по ценам на 40% ниже, чем в Европе, пока только в Гагаузию, которую Шор контролирует, а потом и в другие регионы.

Но президент Санду, лично ненавидящая Шора, считает (может быть, и справедливо), что за его компанией стоит «Газпром» и Россия. Поэтому Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) незаконно приостановило лицензию Nordgaz Furnizare на поставку природного газа.

«Если население начнет получать газ у «Нордгаза», вся компашка Санду, Речан, Парликов, Спыну и перестанут зарабатывать свои миллионы на посредничестве», – объяснил репрессии против своей компании Илан Шор в своем тг-канале.

Если беглый бизнесмен начнет поставлять народу дешевый газ, его претензии на свержение нынешней власти будут реализованы. Санду считает, что за Шором стоит Кремль, этим объясняется ее сопротивление альтернативным поставкам.

Но на другой стороне весов – полный крах энергетической системы. Поэтому если прозападный Кишинев уже готов получать газ напрямую у «Газпрома», стоит предположить, что после демарша Украины он согласится принять услуги и газпромовской Nordgaz Furnizare. Все это будет сопровождаться традиционными цыганскими танцами и наперстничеством, но энергоголод не тетка.

Но все эти прогнозы станут бессмысленными, если Россия освободит, наконец, Одессу.