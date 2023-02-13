Молдова запустила режим ползучей «европеизации» в Приднестровье

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Конфликт на Украине поставил Приднестровье в полную изоляцию, и это развязало руки властям Молдовы.

Об этом в интервью украинскому телеканалу FreeДом заявил известный русофоб, депутат парламента Молдовы Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 февраля прошлого года радикально изменило контекст вокруг Приднестровья. Оно оказалось в изоляции. 28 февраля Украина закрыла 452 км общей границы. Россия сейчас уже не может влиять на ситуацию. Хамские заявления Сергея Лаврова или Марии Захаровой, конечно, играют свою роль в информационной войне, но реально ничего не могут изменить для режима Приднестровья. Один из моментов, который следует учитывать, это то, что Евросоюз не ставит решение этого конфликта как условие вступления в ЕС. Это значит, что мы избрали сценарий ползучей европеинизации левого берега», – сказал Нантой.

По его словам, молдавские власти уже готовят «конкретные документы» для полного подчинения себе Приднестровья.

«Но ясно, что выброшена в мусорную корзину так называемая формула «5+2» переговорного процесса, которая на протяжении более 20 лет был капканом для Республики Молдова, организованным РФ. Все более популярной является точка зрения, что для левого берега не нужен никакой особый юридический статус, а нужен контролируемый процесс демонтажа структуры этого режима и процесс демократической интеграции людей с левого берега в реалии Республики Молдова. Конечно, нужно будет решать вопрос тотальной демилитаризации этого региона. Но в ситуации, когда украинская армия героически защищает демократию на остальной части европейского континента, фундаментальное условие для решения приднестровского конфликта соблюдается», – рассуждал Нантой.

Напомним, что в формат «5+2» Молдавия и Приднестровье входят как стороны конфликта, РФ и Украина как гаранты, ОБСЕ как посредник, а США и Европейский союз как наблюдатели.

По словам министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева в прошлом году состоялось 17 заседаний молдово-приднестровских экспертных рабочих групп, но из-за наличия негативных установок молдавской стороны ни один вопрос там не удалось решить.

При этом, по мнению министра, в Кишинёве есть четкое понимание, что Молдова и Приднестровье – два совершенно разных государства.

«Молдавские чиновники заявляют, что после подписания энергоконтракта с Приднестровьем российский газ в Молдову не идет, я об этом говорил с международными участниками. Они на самом деле абсолютно правы, потому что российский газ идет в Приднестровье, а Приднестровье – не Молдова. У них даже на уровне политической риторики высоких лиц есть четкое понимание того, что мы – два совершенно разных государства», – сказал Игнатьев.

Молдавский представитель в Объединенной контрольной комиссии Александр Фленкя уверяет что переговорному процессу ничего не мешает. Даже скандальный закон о сепаратизме, принятый молдавским парламентом, по которому каждого жителя Приднестровья теперь можно арестовать и судить.

«Уголовный кодекс в нынешней его форме существует с 2002 года. С этого времени существует ответственность за призывы к подрыву территориальной целостности Молдовы. Тем не менее, это не мешало вести переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем во всех форматах», – сказал Фленкя.

Президент Приднестровья Валим Красносельский считает, что менять переговорный формат «5+2» недопустимо. При этом он серьезно относится к заявлениям радикалов типа Нантоя, поскольку на их фоне Молдова активно закупает оружие.

«Когда государство начинает финансировать свои вооруженные силы, накапливать вооружение, можно говорить о том, что это не фактор похода государства к миру, это фактор похода к войне. Он может быть долгим, я не говорю, что это завтра начнется, но тем не менее, фактор такой есть», – сказал Красносельский.