Молдова, заручившись поддержкой Украины, нагнетает ситуацию вокруг Приднестровья

12.05.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова не оставляет попыток перехватить у российских вооруженных сил контроль за крупнейшими в Европе складами вооружений в Колбасне на границе Приднестровья и Украины.

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник заявила, что на складах необходимо провести инспекцию. Такое предложение чиновница озвучила на встрече со специальным представителем председателя ОБСЕ Франко Фраттини.

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«Для нас важна как национальная безопасность, так и региональная. Этот склад – недалеко от украинской границы. Ясного отчёта о том, что там хранится, не было и нет. Вооружение на этом складе может стать причиной кризисной ситуации», – сказала Лесник.

Фратини рассказал, что ОБСЕ работает над организацией визита в Колбасну посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования. В прошлом году это не удалось сделать.

«Мы осуществили несколько попыток получить право на свободное посещение склада в Колбасне, но они пока не увенчались успехом. Там хранится старое оружие, которое нельзя перевозить для уничтожения в другое место», – сказал он.

Ситуация вокруг складов в Колбасне нагнетается с 2014 года, когда власть Молдовы стала поддерживать промайданный режимь Украины. В сеть запускаются вбросы о бомбах с гексогеном и эквивалентах ядерного оружия.

Со своей стороны власти ПМР последовательно заявляют, что пока склады находятся под охраной российских военных, никакой опасности как для населения Приднестровья, так и для жителей соседних Молдовы и Украины они не представляют.

Ряд наблюдателей полагает, что повышенный интерес властей Молдовы к складам в Колбасне обусловлен стоимостью находящегося там оружия.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов.

В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.