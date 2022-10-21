Молдова затеяла аферу, чтобы отжать трубу у «Газпрома»

Предприятие «Молдовагаз» наконец перечислило «Газпрому» 53,5 млн. долларов США за сентябрьские поставки природного газа, а также 27,4 млн. долларов в качестве аванса размером в 50% за октябрь.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чтобы осуществить текущий платеж предприятию пришлось пойти на сомнительную сделку с правительством Молдовы. В среду «Молдовагаз» был вынужден согласиться на получение государственного кредита в размере 1050 миллионов лей (54 млн. долл. США), то есть меньше стоимости месячной поставки газа (в сентябре это 90,46 млн. долл. США).

Кредит будет выдан под залог всей молдавской сети трубопроводов под 21,5 % годовых. Срок его погашения – 1 мая 2023 года.

«Молдовагаз» является дочерним предприятием «Газпрома», которому принадлежит 50% акций. Не приходится сомневаться в том, что молдавскому предприятию будет сложно, если невозможно рассчитаться со своим правительством, которое систематически на дает ему повышать тарифы и таким образом наращивает кассовый разрыв.

Оборотных денег у «Молдовагаза» попросту нет. Ожидаемые поступления в октябре составят всего 30,78 млн. долларов. Объявленное тотальное отключение должников на 9 млн долларов вряд ли спасет положение. «Похоже, «Молдовагаз» помог отжать у «Газпрома» газотранспортную систему Молдовы? Или мы не так поняли?», – прокомментировал сомнительную сделку депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. «Времени на раздумья россиянам попросту не оставили, лучше сказать, их вообще не спросили. Остается открытым вопрос о том, знали ли в руководстве нашей компании о готовящемся им «предложении» и информировали ли заблаговременно мажоритарных акционеров. Что примечательно, в этот раз никто не стал просить «Газпром» об отсрочке выплат. Нужные деньги нашлись, и источник их несложно проследить», – отмечает в RTA политолог Кристиан Руссу.

Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица не скрывала радости от провернутой аферы.

«Если нас отключат от газа, то должно быть совершенно ясно, что это происходит по политическим, а не коммерческим причинам. Мы подадим в суд, если нас отключат. В то же время, если этот кредит не будет возвращен до 1 мая 2023 года, мы заберем себе газотранспортную сеть страны» , – заявила она на местном телеканале.

Депутат молдавского парламента от правящей партии PAS Думитру Алайба был еще более откровенен и заверил, что в следующем году Молдова полностью откажется от российского газа.

«Если нам удастся все, что мы запланировали, то это означает “Прощай, Газпром”, начиная со следующего периода. Молдова должна закончить с “Газпромом” как можно быстрее. В прошлом году мы все еще раз поняли, что “Газпром” ненадежный партнер. Газопровод из Румынии уже работает. Технически можно получать газ откуда угодно, как и с электроэнергию. Есть много вещей, которые нужно сделать срочно, чтобы энергетика перестала быть рычагом шантажа России», — сказал Алайба.

Действительно, недавно Молдова купила 10 млн кубометров газа на почти 10 млн евро и закачала в ПХГ на Украине. Продавцом судя по всему выступила Румыния, закупившая для этого газ у азербайджанской «SOCAR». Деньги предоставил ЕБРР. Условием предоставления кредита было не покупать газ у «Газпрома», что дает основания подозревать: изящную схему с залогом трубопроводов придумали не в Кишиневе.

Вы этом году Запад подкидывал Молдове денег в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года – 0,5 млрд долларов. Это могло породить у молдавского правительства, что так будет всегда, и оно сможет свободно покупать газ на европейском рынке.

О том, что Кишинев всерьез настроен разорвать отношения с «Газпромом» говорит еще и то, что наконец начата процедура по историческим долгам перед Россией (700 млн долларов). В Молдову прибыли представители норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Они обещают к концу года представить первый отчет.

По условиям контракта аудит должен был быть проведен до мая, «Газпром» еще тогда имел право прекратить поставки, однако Молдова попросила отсрочки, ссылаясь на сложности, связанные с «войной». Что бы ни насчитали западные аудиторы, формально претензии российской компании будут удовлетворены.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что афера правительства сомнительна и провалится.

«Зачем они пошли на такие сомнительные комбинации, которые серьезно навредят государственному бюджету и гражданам, если можно утвердить ограничение тарифов и компенсировать разницу правительством напрямую «Молдовагаз»? Очевидно, что все эти неуклюжие и поспешные попытки закончатся полным провалом, а для жителей нашей страны будут установлены еще более высокие тарифы на природный газ, которые к тому же будут включать ставку в более чем 21%. Все действия власти в сфере энергетики в последние месяцы направлены на то, чтобы вызвать разрыв договорных отношений с российским поставщиком природного газа и перейти на какие-то сомнительные схемы доставки энергоресурсов через посредников с Запада, что неизбежно приведет к дальнейшему повышению тарифов для граждан», – завил Додон. «Молдовагаз» могут объявить банкротом и ликвидировать, передав газовые дела структуре, которая, будет управляться бизнесом и политиками Запада и Румынии. После этого логично ожидать отказа властей РМ от закупок российского газа и покупки за огромные деньги (которых у Молдовы нет) газа из Европы через Румынию. А если денег нет, то платить Молдова будет своей антироссийской политикой», – считает приднестровский политолог Андрей Сафронов.

Что касается молдавского народа, то он устанавливает в городских квартирах уже не буржуйки, а настоящие печи и активно запасается дровами, цены на которые выросли вдвое. Лесхозы уже перестали продавать ценное топливо. Зато молдавский вице-премьер Андрей Спыну радостно сообщил, что в сентябре «бытовым потребителям удалось более чем на 30% сократить потребление газа».