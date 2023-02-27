Молдова ждет американское ПВО, чтобы ударить по Приднестровью – генерал СБУ

Молдова решится на захват Приднестровья, если США поставят ей противоракетные комплексы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, сейчас официальный Кишинев не решается на это потому, что боится ракетных ударов России в ответ на агрессию в Приднестровье.

«Самая большая проблема Молдовы, и они этого не скрывают, они очень боятся, что как только начнут активные действия… и об этом, кстати, Россия предупредила, что они будут считать нападение на Приднестровье нападением на Россию… они побаиваются, что ракетные обстрелы начнутся со стороны Черного моря по Молдове. А не имея ПВО, они будут просто беззащитны от этих обстрелов. Это единственное предостережение.

Я думаю, вопрос о возможном прикрытии неба над Молдовой решался в том числе и во время пребывания Майи Санду в Варшаве и ее встречи с Байденом. Если этот вопрос будет решен официально или неофициально, то, думаю, Молдова сможет спокойно, даже без помощи Украины обеспечить ликвидацию этого анклава в данный момент. А если Украина вмешается, поможет, официально или неофициально, то думаю, что вопрос будет решен очень и очень быстро», – заявил Ягун.