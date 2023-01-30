Молдова злонамеренно оставила Приднестровье без лекарств

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Стоимость лекарств в Молдове может вырасти примерно на 7% из-за дефицита.

Об этом заявил директор агентства лекарств и медицинских изделий Драгош Гуцу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, агентство ведет переговоры с международными производителями лекарств, но их отпугивает малочисленность населения Молдовы. Удержать низкую цену на таком рынке практически невозможно.

Проблему можно было бы решить, разрешив поставки из России, но молдавские власти на это не идут, усложняя процедуру регистрации препаратов. От такой политики страдает и Приднестровье, куда Молдова злонамеренно не допускает лекарства из стран СНГ.

В декабре на молдавском таможенном складе истёк срок годности партии препарата «Физиотенз» – средства от артериальной гипертензии, предназначенного для Приднестровья. Груз прибыл еще в июне. Молдаване продолжают удерживать партии антидепрессантов и нейролептиков. Из-за Молдовы в ПМР возник дефицит «Лидазы» и препарата «Бикалутамид» для онкобольных. Исчезли дешёвые российские «Ацикловир» и «Ибупрофен». Дефицит ведет к росту цен в 2-10 раз. Парадоксально, но при этом в молдавских аптеках российские препараты продолжают продаваться «в порядке исключения».

«Могу высказать гипотезу, что на молдавском рынке существует своеобразный картельный сговор между несколькими крупными фармокомпаниями, которым наши импортеры сильно мешают. Молдавская сторона, применяя политические методы, лоббирует интересы своего бизнеса и давит на нашу систему здравоохранения, ограничивая возможность закупки напрямую у производителя и вынуждая закупать лекарства в Молдове», – сказал заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.

Ранее в Приднестровье процветал «аптечный туризм». Жители Молдовы специально приезжали на левый берег Днестра, чтобы закупить дешевые, но эффективные лекарства российского и украинского производства. Их не было в молдавском реестре, специализирующемся исключительно на европейских препаратах. Приднестровье предложило дополнить реестр своим списком жизненно важных препаратов. У молдавских медиков возражений не было, но молдавское правительство инициативу заблокировало. Молдавский реестр сократился вдвое.

Приднестровцы вынуждены просить родных и друзей передавать нужные лекарства с оказией, что после начала СВО стало гораздо сложнее.

Сейчас в приднестровских аптеках не хватает детских антибиотиков, которые врачи назначают при простудах для избежания осложнений при простудных заболеваниях. Дефицит противовирусных средств наблюдается и в Приднестровье, и в Молдове. Люди ищут в аптеках российские лекарства.