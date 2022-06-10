Молдове больше не удастся шантажировать «Газпром» Приднестровьем

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Правительство Молдовы пытается пересмотреть условия договора с «Газпромом» в сторону снижения цен. Страна пребывает в глубоком кризисе, и даже снижение цены в прошлом месяце с 1200 до 900 долларов за тысячу кубометров не решает проблемы. Ведь нынешний контракт был заключен гордым прозападным правительством в привязке с спотовым ценам, а не по формуле, как предлагали в Москве, а значит перспективы невеселые.

По словам молдавского премьер-министра министра Натальи Гаврилицы, переговоры ведутся на уровне предприятия «Молдовагаз», которое является «дочкой» «Газпрома». Этот статус не позволяет кишиневским газовщикам решить все вопросы. Но политические контакты прерваны, о чем с гордостью объявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску. Молдова солидаризировалась с Западом из-за «агрессии в Украине».

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Недавно в молдавских СМИ всплыл любопытный нюанс: резолюции Европарламента о гипотетическом вступлении Молдовы в ЕС выдвинуто условие – ввести эмбарго на российский газ. Впрочем и сам «Газпром» имеет все основания отключить страну от трубы. Кишинев не выполнил условия контракта и не провел аудит старого молдавского долга. «Молдовагаз» умоляет российскую монополию продлить срок аудита. «Газпром» хранит ледяное молчание.

Даже оплата текущих расходов представляет проблему. Чтобы их осуществить молдавское правительство было вынуждено закупить «Молдовгаза» 24,5 млн кубометров метана.

Тем временем тарифы для потребителей уже повысились на 70%. «Молдовагаз» за полгода до начала зимы призывает граждан экономить газ и направляет строгие письма тем, кто ослушался.

В патовой ситуации молдавские власти прибегают к украинским методам бессильных угроз. Спикер парламента Игорь Гросу намекнул, что «Газпрома» может быть отнята его доля в «Молдовагазе».

«Молдовагаз» — дочерняя компания «Газпрома», и ей надо бы приложить хотя бы чуть-чуть усилий с компанией-мамой. Иначе уберем слово «Молдова» из названия «Молдовагаз», – заявил он.

Угроза смешная, если вспомнить опыт Германии по включению «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania в санкционный список. В ответ российский монополист просто отказался поставлять энергоноситель бывшей «дочке». Такая перспективы будет для Молдовы смертельной. По оценкам специалистов, ее стопроцентная зависимость от российского газа продлится как минимум до 2026 года.

Мантры об альтернативных источниках тоже вызывают смех. Их у Молдовы нет. С трудом достроенный газопровод в Румынию «Яссы-Унгены-Кишинев» до сих пор стоит пустым. В любом случае запустить по нему получится тот же российский газ, только дороже. Провалилась и попытка накопить резервы. Молдова заложила в румынские ПГХ лишь 44,5 млн кубометров газа, которых хватит на 8 дней зимы. Чтобы перезимовать нормально нужно 350 млн кубометров газа.

Видимо из-за отсутствия румынского «альтернативного» направления, Кишинев до сих пор не выложил самую козырную карту – угрозу перекрыть газ в Приднестровье. Но «Газпром» похоже предупредил такое развитие событий.

Три недели назад в Санкт-Петербурге компания FAST OIL & GAS INTERNATIONAL, которую возглавляет бывший госчиновник Виктор Чеботарь, заключила контракт с «Газпромом», предусматривающий поступление газа на территорию Молдовы через точки, расположенные в Приднестровье и Ананьев или Гребенники на Украине. Этот маршрут станет альтернативой поставкам через украинскую Алексеевку на севере мимо ПМР.

FAST OIL & GAS INTERNATIONAL базируется в обыкновенной кишиневской квартире и была зарегистрирована осенью 2021 года в разгар переговоров в Санкт-Петербурге, на которых Молдова пробовали шантажировать «Газпром».

Чеботарь сообщил, что сам предложил, чтобы его компания стала альтернативным вариантом доставки российского газа. Однако молдавские СМИ поспешили проанализировать его недвижимость и обвинить в коррупции.

«Эта акция по поставке газа через эту компанию является попыткой обойти «правобережный» контракт. Это дополнительное подтверждение того, что «Газпром» занимается не бизнесом, а политикой в Республике Молдова. Он 30 лет финансирует сепаратизм в Молдове. Кремль поставил перед «Газпромом» задачу во что бы то ни стало профинансировать эту геополитическую авантюру на левом берегу Днестра», — заявил эксперт-энергетик Виктор Парликов в эфире передачи на телеканале JurnalTV. «Москва может навсегда отключить газ, чтобы вызвать гуманитарный кризис. Нам нужно подготовиться к этому сценарию. Или, если Кремль знает, что мы готовы к такому сценарию, шансы на успех в переговорах очень высоки», — сказал другой эксперт Сергей Тофилат.