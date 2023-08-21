Молдове грозит энергоколлапс после остановки транзита российского газа

Алексей Логофет.  
21.08.2023 12:55
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, Энергетика


Предстоящая зима для Молдовы будет очень сложной с точки зрения обеспечения населения энергоресурсами. Вероятно, она будет даже сложнее минувшей зимы.

Такой неутешительный прогноз высказал экс-президент Республики Молдова и экс-министр экономики Игорь Додон в передаче «7 дней с Родикой Кравченко» на телеканале Cinema 1.

Предстоящая зима для Молдовы будет очень сложной с точки зрения обеспечения населения энергоресурсами. Вероятно,...

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«Если будет перекрыт транзит газа из России, а мы уже слышим о подобных намерениях, Приднестровье останется без голубого топлива. А если это случится, резко вырастет стоимость электричества, которое сегодня потребляет Молдова», – заявил Додон.

Бывший глава Молдовы считает, что в этом случае тариф на электроэнергию для правого берега Днестра вырастет ещё в 1,5 – 2 раза.

«Остаётся неясной и ситуация с самим газом. В холодный сезон его рыночная стоимость ожидаемо вырастет, что может привести к новому увеличению тарифа внутри страны», – выражает беспокойство Додон.

Действующий контракт о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года. Кроме Приднестровья, газ по этому маршруту получают страны Евросоюза – Австрия, Венгрия и Словакия. Шансы на продление этого контракта минимальны.

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