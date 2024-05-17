Молдове навязали псевдорефрендум о безальтернативности евроинтеграции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Референдум о евроинтеграции Молдовы состоится 20 октября в один день с избранием президента страны. Такое решение приняло парламентское большинство, представленное партией «Действие и солидарность».

Вопрос, выносимый на референдум, был изменён. Ранее граждан Молдовы планировалось спросить, за они или против евроинтеграции Молдовы. Теперь вопрос будет звучать следующим образом: «Вы поддерживаете изменение Конституции в целях присоединения Молдовы к Европейскому Союзу?».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Молдавский журналист Дмитрий Чубашенко напоминает, что, согласно Кодексу о выборах, выносимый на референдум вопрос «должен быть сформулирован точно, без двусмысленностей, без введения в заблуждение или подсказки ответа». В предлагаемом вопросе явно содержится подсказка на вопрос «Зачем менять Конституцию?» – чтобы присоединиться к ЕС.

«Это как если бы какого-то депутата в ходе телевизионного ток-шоу спросили: «Ну расскажите телезрителям, какой вы коррупционер», – комментирует ситуацию Чубашенко.

При этом председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам Вероника Рошка разъяснила, что это первый и последний референдум о евроинтеграции, других не будет предусмотрено, в том числе по условиям вступления в ЕС. То есть не будет референдума, даже если условием вступления будет захоронение ядерных отходов или усыновление детей ЛГБТ-парами.

«Что для вас Европа? Когда мнение одной рисипенки [Санду – уроженка села Рисипены] выше закона, в чем она призналась сама честно? Лишение людей альтернативных источников информации без суда – это ваша Европа? Когда антирейтинг зашкаливает, а трехлапые собачки перестают работать, и тогда придумывается референдум. Это Европа? И зачем нам такая Европа, в которой не будет Молдовы?», – высказался в парламенте по итогам голосования депутат оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.