Молдове нужен российский газ, поскольку цена на него самая выгодная, – кандидат в президенты РМ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Высокая цена на энергоресурсы – главная причина разрушения экономики Молдовы. В переговорах о цене на газ всегда есть политическая составляющая. Президент Молдовы должен вести переговоры с Россией о поставках газа в Молдову, поскольку у российского газа – самая приемлемая цена. Об этом кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло заявил в ходе встречи с избирателями в районном центре Новые Анены, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жительница районного центра задала вопрос о ценах на газ и электричество.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Это катастрофа. Мы будем мёрзнуть пятую зиму. Вы сможете вернуть нам цену в 4 лея хотя бы за газ?», – спросила женщина.

Кандидат в президенты согласился: цены на газ и на электроэнергию «убили» не только Новые Анены, но и всю страну.

«Эти цены оставили жителей Молдовы без денег, а пожилых людей обрекли на нищету. Высокая стоимость энергоресурсов — одна из главных причин разрушения экономики нашей страны. Я могу только одно обещать. Я буду вести переговоры с поставщиками газа, для того чтобы в Молдове всегда был газ по доступной цене. Мне не важно, откуда мы этот газ будем брать. Мне важно, чтобы он был по доступной цене — как для граждан, так и для экономических агентов. А самые дешёвые источники газа сегодня — в Российской Федерации», – сказал Стояногло.

Люди, сидевшие в большом зале районного дома культуры, ответили на эти слова аплодисментами.

«При переговорах о цене на газ всегда присутствует политическая составляющая. Я вам обещаю, что на посту президента буду вести переговоры о закупках газа с Россией. Это не мне нужно, это нужно людям, это нужно всей нашей стране», – резюмировал Александр Стояногло.