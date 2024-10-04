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Румыния будет поддерживать «братьев из Молдовы» в газовой сфере, однако на коммерческой основе.

Об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа, напомнив известную румынско-молдавскую пословицу «Братья братьями, а брынза за деньги», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, сколько из существующих запасов метана страна сможет передать Украине и Молдове и поддержит ли она две страны энергией в этом году, Себастьян Бурдужа заявил, что «по крайней мере в газовой сфере мы поддерживали и будем поддерживать наших братьев из Молдовы».

«Это определённо, и я это гарантировал. Но знайте, что и Молдова, и Украина покупают (газ и энергию) на коммерческой основе у Румынии. Таким образом, мы не оказали им услугу с коммерческой точки зрения. Тем не менее, тот факт, что они получили доступ к румынскому газу, является важным моментом», – сказал министр.

Ранее он заявил, что экспорт электроэнергии на Украину и в Молдову создает давление на цены в Румынии, и обратился за помощью к Еврокомиссии.

«Ой как запел румынский министр энергетики. Раз уж мы помогаем Молдове и Украине с энергией, срочно, говорит, дайте евросоюзных денег. А то неловко выходит: в Восточной Европе цены на энергию в три раза выше, чем в Западной. Где солидарность, где справедливость, где поддержка ЕС? Жизнь побирушек – вот что ждет нашу страну в их “светлом европейском будущем”. Впрочем, Санду не привыкать», – прокомментировал это заявление молдавский политэмигрант, лидер блока «Победа» Илан Шор.

Молдова, в свою очередь, сокращает объём природного газа в хранилищах со 100 до 50 млн. кубометров. Одной из причин подобного шага, по заявлению министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, является ограничение мощности для хранения газа в соседней Румынии.

На сегодняшний день Румыния не обеспечивает себя полностью газом из месторождений на своей территории. Значительный объём газа она получает из России посредством «Турецкого потока» и «Балканского коридора». В значительно меньшем количестве Румыния приобретает газ у Норвегии: этот газ до Румынии просто не доходит. Поставки американского СПГ через греческие порты осуществлялись в тестовом режиме.

В сентябре в Молдове выросли закупочные цены на энергоресурсы. Так, цена, по которой Moldovagaz, крупнейший в стране поставщик, приобрёл газ на сентябрь, выросла более чем на 20% по сравнению с августом и составила 8069 леев (400 евро) за 1 тыс. кубометров. Среднегодовая цена закупки природного газа для Молдовы составляет $518 за тысячу кубометров.