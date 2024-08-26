Молдове пора избавляться от односторонней ориентации на Запад – экс-министр иностранных дел РМ

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Молдове следует диверсифицировать свою внешнюю политику. Нельзя держать все яйца в одной корзине коллективного Запада.

Об этом в программе «По фактам» на телеканале Exclusiv TV сказал бывший министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно иметь отношения и с Востоком, и с Западом, и с Дальним Востоком, и с арабскими странами. То есть нужно иметь планы A, B и C. Нельзя слепо урезать весь мир и говорить, что мы общаемся только с ЕС. Да, это важно для нас, это один из наших главных внешнеполитических ориентиров, но нельзя не общаться с другими странами, от взаимодействия с которыми мы можем получать экономические дивиденды», – сказал бывший глава молдавской дипломатии.

Ульяновский привёл в качестве примера отношения с Китаем, которые упали до фактически нулевого уровня после того как руководство Молдовы слепо присоединилось к антикитайским санкциям Брюсселя. По его словам, Молдова ещё даже не находится в переговорном процессе о присоединении к ЕС.

«Мы ещё не движемся в Евросоюз. Мы даже переговоры не начали. Нынешняя власть говорила, что всё, мы начали переговоры с ЕС о евроинтеграции. Мы не начали переговоры. Скрининг продвигается 12, 16, 19 месяцев. И даже после молдавских парламентских выборов скрининг будет продолжаться. И не факт, что нынешняя власть, которая уже не будет иметь такое комфортабельное большинство в парламенте. Переговоры о вступлении будет начинать будущий парламент. Мы пока ещё этот процесс не начали», – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что перед Молдовой стоят две задачи: расширение взаимодействия с внешними партнёрами и извлечение экономических выгод для страны.

«Первое – диверсифицировать отношения с внешними партнёрами. Чем больше партнёров, тем лучше. Второе – срочно начинать работать на молдавскую экономику, потому что понятно, что, если у тебя нет экономики, ты должен всегда зависеть от кого-то. Нельзя быть полностью независимым. Всегда есть баланс, который нужно соблюдать», – отметил эксперт.

При этом Тудор Ульяновский поспешил подчеркнуть, что речь идёт не о дружбе, а об интересах.