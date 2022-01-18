Молдове предложили отапливаться дровами, а Майе Санду – просить новые трусики у ЕС

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против предоставления Молдове кредита на газ.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдавия опять просит скидки. Вот доказательство того, что мы продолжаем содержать. С какой стати? За счет русских повышать цены на газ. Пускай сами платят. Нет? Пусть граждане используют дрова, уголь. Чего мы должны за них платить», – сказал Жириновский.

Сегодня вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что он ведёт переговоры с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером с целью получения отсрочки по оплате приобретённого газа. Правительство Молдовы просит отложить оплату за январь не более чем на один месяц, поскольку оплачиваемый гражданами тариф не покрывает закупочную цену, а Moldovagaz накопила долги на сумму, превышающую 30 миллионов леев.

Также председатель совета директоров АО «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что обратился к российской энергетической компании «Газпром» с просьбой отложить на несколько дней выплату $25 млн.

Политолог Александр Носович считает, что проблемы «Молдовагаза» являются следствием прозападной политики президента страны Майи Санду.

«Чем ближе для Молдавии энергетический Песец (а новости о его приближении идут безостановочно), тем хуже сказывается на Майе Санду отсутствие системного взаимодействия с Россией, подчеркнутое нежелание считать отношения с Москвой внешнеполитическим приоритетом Молдавии и связанная с этим фатальная неспособность договориться о чем-то в Кремле. Потому что только комплексные политические договоренности с РФ сейчас могут помочь Молдавии избежать режима чрезвычайного положения и газовой катастрофы. Молдавия, возможно, самый яркий в ближнем зарубежье России пример того, как жизнь расставляет новые приоритеты. «Проходимость» Санду в лучших европейских домах, ее присутствие на самых статусных (в глазах их организаторов и участников) международных форумах и награждение ее премиями престижных изданий за сугубую прогрессивность – все это оказывается символическими пустышками на фоне того, что Путин с Санду встречаться не хочет, она с Путиным встречаться боится и Козак больше в Кишинев не летит. Это такое молдавское продолжение истории о взрослении девочки с Майдана, которая не хотела в ТС, а хотела кружевные трусики и ЕС», – написал Носович в своем телеграм-канале.